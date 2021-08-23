CHP’li Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a TMSF’nin sattığı 7 yıldızlı oteli sordu: Asıl sahibinin Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek olduğu iddiası doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a; “FETÖ’ye finansal destek sağladığı” gerekçesiyle TMSF tarafından el konulan ve daha sonra satılan Koza-İpek Grubu’na ait Muğla’nın Marmaris ilçesindeki 7 yıldızlı “Angel’s Marmaris Oteli’nin” mevcut sahibini sordu. Bekaroğlu, “Otelin asıl sahibinin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek olduğu iddiası doğru mudur?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TMSF tarafından el konulan Koza-İpek Grubu’na ait 7 yıldızlı ve ismi “Angel's Marmaris Hotel" olarak değiştirilen Angel’s Peninsula Otel’in akıbetini sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in otelin sahibi olduğu yönündeki iddiaları sordu.

Bekaroğlu önergesinde, otelin TMSF tarafından satıldıktan sonra resmi olarak Durali Akpınar’a ait Tuğra Makine ve Jeoloji firmasına geçtiğini ifade ederken, Akpınar’ın ayrıca Söğüt İnşaat şirketinin de sahibi olduğunu ve bu şirketin Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden toplam tutarı 3.8 milyar TL ihaleler aldığı iddialarına da yer verdi.

Gökçek ile otelin sahibi Durali Akpınar arasındaki ilişkinin incelenmesini talep eden Bekaroğlu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“- Medyada yer alan söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur?

-15 Temmuz Darbe girişiminden sonra el konulan ve yönetimine kayyum atanan Koza-İpek Grubuna ait olan 7 Yıldızlı Angel’s Peninsula (Angel’s Marmaris) otelinin 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle mülkiyeti hangi gerçek veya tüzel kişiye aittir?

-Adı geçen otel kayyum yönetimine geçtikten sonra hakkında herhangi bir kiralama ve satış işlemi yapılmış mıdır?

-Söz konusu otel satılmış veya kiralanmış ise kime, hangi bedelle satılmış veya kiralanmıştır?

-Söz konusu satış veya kiralama işlemini TMSF tarafından atanan kayyım heyeti mi yapmıştır?

-Söz konusu satış veya kiralama işlemi hangi mevzuata göre yapılmıştır? Herhangi bir ihale işlemi gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise ihaleye kimler katılmıştır?

-Söz konusu otel şu sıralar Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi tarafından mı işletilmektedir?

-Söz konusu otelin Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi tarafından işletilmesinin dayanağı nedir?

-Otelin asıl sahibinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek olduğu iddiası doğru mudur? Osman Gökçek ile otelin işleticisi konumunda bulunduğu iddia olunan Tuğra Makine ve Jeoloji şirketi arasında ne tür bir bağ veya ilişki söz konusudur?

-Koza-İpek Grubu hakkında 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Fethullahçı Terör Örgütü’ne finans desteği sağladığı gerekçesiyle başlatılan vergi, kara paranın aklanması, FETÖ terör örgütüyle üye, bağlantılı veya iltisaklı olma konularında yapılan soruşturma ve yargılama işlemleri ne aşamadır? Yargılama ve soruşturmalar sonuçlandırılmış mıdır? Yargılama ve soruşturma sonucunda söz konusu grubun mal varlığı hakkında verilen herhangi bir el koyma ve müsadere kararı var mıdır?

-Söz konusu otelin satış veya kiralama işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı hususlarında Devlet Denetleme Kurulunu inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak için görevlendirecek misiniz?”