CHP'li Başarır yap-işlet-devret projeleri için Ulaştırma Bakanlığı borç garantisi getiren teklifi eleştirdi: Yandaşları kayırmanın ön hazırlığı

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AKP'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap işlet devret projelerinde borç garantisi vermesine ilişkin yasa teklifini eleştiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Söz konusu kanun teklifinin 2. maddesi, ne yazık ki yine, yeniden mevcut siyasi iktidarın yandaş şirketleri kayırmanın ön hazırlığıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Ali Mahir Başarır, kanun teklifinin yasalaşması durumunda iktidarın "yandaş şirketlere yabancı sermayelerden aldıkları kredilerde de devleti kefil durumuna sokmaya çalıştığını" söyledi.

"Asıl amaç Kanal İstanbul ihaleleri"

Söz konusu kanun teklifinin asıl amacının Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak olan ihaleler olacağını belirten CHP’li Ali Mahir Başarır, “Muhtemelen bu kanun teklifini hemen ilgili komisyona ve TBMM Genel Kurul’u gündemine getirmeyeceklerdir. Çünkü buradaki asıl amaçlardan biri de Kanal İstanbul Projesi kapsamında yandaş şirketlere verilecek olan ihalelerdir” sözlerini ifade etti.

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi yüksek maliyetli projeleri örnek veren Ali Mahir Başarır "şirketlerin aldıkları kredilerin toplam 17,2 milyar dolarlık kısmına Hazine kefil olmuş durumdadır. Bu da demek oluyor ki krediyi alan şirket, borcunu ödeyemezse yabancı finans kuruluşu, bu tahsilatı devletten yapabilecek konuma gelecek" dedi.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında 99 bin 588 esnafın dükkânını kapattığını, bin 735 şirketin de kapandığını hatırlatan CHP'li Başarır "Esnafa, işçiye, çiftçiye pandemi sürecinde yardım etmeyen iktidar, bu yasa teklifiyle de halkın değil, yandaş firmaların yanında yer almaya devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Halkın vergileri ile beyefendilerin faiziyle birlikte kredileri ödenecek"

İşin açıkçası, iktidar milletvekillerinin, önerilen bu kanun teklifiyle yandaş şirketlere yabancı finans kaynaklarından kredi kullanabilmeleri için devleti kefil etmek niyetinde olduklarını ifade eden Başarır, “Oldu da yandaş şirketler kredilerini ödeyemezse kim ödeyecek? Halk! Halktan toplanan vergilerle beyefendilerin faiziyle birlikte kredileri ödenecek.

Esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, EYT’lilere, atanamayan öğretmenlere kulak tıkayan, ekonomik zorluklar nedeniyle intihar eden vatandaşlarımızı görmezden gelen İktidar, ne acıdır ki iş yandaş şirketlere geldi mi hem gözünü hem de kulağını dört açmaktadır. Bu getirilen teklif, biliyorum zor ama umarım kanunlaşmaz. Komisyona sunulan bu teklif, düpedüz halkı sömürmekten başka bir şey değildir” sözlerini dile getirdi.

Başarır soru önergesinde şunları sordu:

15 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında yap -işlet-devret modeliyle hangi ihaleler yapılmıştır? Bu ihaleleri hangi firmalar hangi bedel karşılığında almıştır?

15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan işlerden hangilerinin uygulama sözleşmesi imzalanmış, hangilerinin imzalanmamıştır?

15 Mart 2020 tarihinden bu zamana kadar, Bakanlığınız ya da Bakanlığınıza bağlı kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alan şirketlerin hangileri yabancı finans kuruluşlarından kredi talebinde bulunmuştur?

TIKLAYIN: Yap-işlet-devret projelerine Ulaştırma Bakanlığı'ndan borç garantisi geliyor