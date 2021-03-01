Yap-işlet-devret projelerine Ulaştırma Bakanlığı'ndan borç garantisi geliyor

AKP, ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bloomberg HT’nin haberine göre teklifte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap işlet devret projelerinde borç garantisi vermesine ilişkin düzenleme öne çıktı.

TBMM’ye sunulan ve yap işlet devret ile ilgili yasaya eklenen geçici madde uyarınca, 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek.

Finansman sorunu yaşanıyordu

Maddenin gerekçesinde, Türkiye’de 11 Mart 2020’de görülmeye başlanan Covid-19 salgınıyla birlikte sözü edilen durumdaki projelerin finansman sürecinde aksaklıklar yaşandığı, özel sektörün finansman temininde zorlandığı belirtildi. Bu durumda yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi.