CHP'li Başarır: Saray'ın araç kiralama ihalesi pazarlık usulüyle, aynı firma üzerinden yapılıyor; AKP yandaşlarına peşkeş çekmek için 21/B usulünden vazgeçmiyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay Raporları'na işaret ederek, "Sarayın 2018 yılındaki taşıtlar harcaması 506 milyon 437 bin TL iken 2019 yılında bu rakam ne yazık ki 1 milyar 208 milyon 894 bin TL’ye çıkmış. 1 yılda 700 milyonluk artış. Görüldüğü üzere Saray lüksünden vazgeçmiyor” dedi.

CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için taşıt alımlarının 21/B kapsamında pazarlık usulüyle yapıldığını söyleyerek, “Sarayın araç alımında ne gibi bir acelesi olabilir, hangi ihtiyaçtan 21/B kapsamında bu alım yapılır, anlamak mümkün değil. AKP iktidarı yandaşlarına peşkeş çekmek adına 21/B usulünden vazgeçmiyor. Araç alımı da pazarlık usulü ile yapılıyorsa artık pes demek gerek” diye konuştu.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabiliyor.

Yapılan incelemelerde taşıt alımlarının aynı firma üzerinden yapıldığını söyleyen CHP’li Başarır, “Çoğu 21/B ile yapılan Taşıt alım ihalesi sonucuna bakıyorsunuz, AKMERCAN Grubu’nun alt şirketi olan Grup Temizlik Oto Kiralama…Ltd. karşımıza çıkıyor. Aldığı üç ihalede de verilen teklife bakıyorsunuz kuruşuna kadar aynı. AKMERCAN Grubu’nun AKP ile olan yakın ilişkilerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sarayın harcama kalemlerinden olan cari transferlerinde de dikkat çekici derecede artış olduğunu" ifade eden CHP’li Başarır, “Sayıştay’ın 2018 raporuna göre cari transfer 40 milyon 335 bin iken 2019 yılında bu rakam 420 milyon 158 bin TL olmuştur. 2019 raporunda cari transferler adı altında, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer 2018 yılına göre yaklaşık 3 milyon TL artarak 12.5 milyon TL olmuştur. Ancak bu kuruluşlar kimler? Mesela mütevelli heyet üyesi Bilal Erdoğan olan Okçular Vakfı mı? İlim Yayma Cemiyeti mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşinin başında olduğu TÜRGEV mi? Yoksa adı çocuklara cinsel taciz davalarıyla anılan ENSAR Vakfı mı? Bunların ortaya çıkarılması gerekmektedir” düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı harcamalarının, 84 milyon vatandaşın verdiği vergilerle yapıldığını belirten CHP’li Başarır, “Milletin, kamunun parasının nereye harcandığını bilme hakkı vardır. Anayasanın 73. Maddesi, ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür’ der. Bu nedenle vatandaşlar karşıladıkları bu kamu giderinin nerelere harcandığını öğrenmek hakkına sahiptir” dedi.

CHP’li Başarır sözlerine şöyle tamamladı:

“Çocuklarını ısıtmak için saç kurutma makinasını açıp intihar eden anneler varken, cebinde 10 TL ile atanamadığı için intihar eden öğretmenler varken, yasaklarınız yüzünden geçim sıkıntısı yaşayıp intihar eden müzisyenler varken, sağlıksız iş koşulları altında çalışmak zorunda kalan polisler intihar ederken, Sarayın sırf damacana su masrafının 187 bin TL olması kamu vicdanını sızlatmaktadır. Herhalde Sarayın bahçesini de damacana su ile suluyorlar.”