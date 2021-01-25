CHP'li Başarır: Mersin Vali Yardımcısı bu zamana kadar neden görevinden alınmadı?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız hakkında düzenlenen raporu meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporda, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak gibi iddialı bilgilerin yer aldığını belirten CHP’li Başarır, önergesinde “Söz konusu raporda, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız hakkında bu kadar suçlama varken neden bu zamana kadar görevinden alınmamıştır?” diye sordu.

"AKP iktidarında bu örneklere çoğu kez şahit olduk"

Bakanlık müfettişlerince hazırlanan raporda, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile ilgili 2005 yılından itibaren mal varlığında önemli artış görüldüğü bilgilerinin de yer aldığını ifade eden CHP Milletvekili Başarır, “Raporda belirtilen iddialar doğruysa, bu kişi Mersin Vali Yardımcılığı’na getirilmeden önce, mal varlığındaki bu artışı nasıl sağladığı neden incelenmemiştir? Bir vali yardımcısı hakkındaki suçlamalara bakın. Ülkemiz ne hale gelmiş. Kamu yöneticisi sıfatını rant kapısı haline getirmek ancak gelişmemiş ülkelerde rastlanabilecek bir durumdur. Ne yazık ki AKP İktidarında bu tür örneklere çoğu kez şahit olduk. Kamu görevinde temel esas halka hizmet etmektir, kendine hizmet etmek değildir.” düşüncesini dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:



“Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor doğrultusunda, yardımcısı Mustafa Atsız hakkında soruşturma izni verdiği, Mustafa Atsız’a yönelik iddiaların; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak olduğu bilgileri yazılı basında yer almıştır.

Ayrıca yazılı basında, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’ın Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005'ten itibaren mal varlığında dikkat çekici artış gözlendiği; 2010-2013 yılları arasında 600.000.00 TL'den fazla banka maaş promosyon parasını, personele dağıtmayıp kendisi tarafından harcandığı ve mal bildirimi beyannamelerini usulüne uygun doldurmadığı ve eksik bildirimde bulunduğu haberleri de yer almıştır.” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Mersin Vali Yardımcılığı gibi önemli bir göreve getirilmeden önce Mustafa Atsız ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma neden yapılmamıştır?

2- İçişleri Bakanlığı müfettişlerine hazırlanan rapor ortadayken ve halen görevde bulunan Mustafa Atsız, Mersin Vali Yardımcılığı görevinden bu zamana kadar neden alınmamıştır?

3- İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar Bakanlık tarafından dikkate alınmamakta mıdır?

4- Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005'ten itibaren mal varlığında dikkat çekici artış gözlenmesine rağmen bu artış, bu zamana kadar neden incelenmemiştir?

5- 2010-2013 yılları arasında 600.000 TL'den fazla banka maaş promosyon parasını, personele dağıtmayıp kendisi tarafından harcandığı doğru mudur? Doğru ise İçişleri Bakanlığı’nın bu konudan önceden bilgisi var mıdır? Mustafa Atsız, personele ait parayı nerelerde, hangi amaçla kullanmıştır?

TIKLAYIN | Mersin Vali Yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi: Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet vermek, otorite kullanarak menfaat sağlamak…