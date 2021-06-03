CHP’li Başarır: “Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi açığa alındı

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, "Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi Ali Dursun Turan'un açığa alındığını duyurdu.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor' diyen Alanya Hakimi Ali Dursun Turan Siirt’e atandıktan sonra şimdi de açığa alındı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere soruşturma açılmazken, yargı mensupları açığa alınıyor! İşte ileri demokrasi!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Alanya’daki bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek karara muhalif kalan hâkim, karşı oy yazısında, “Her ne kadar sanık uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı. 26 Mayıs’ta söz konusu karşı oyu kullanan hâkim Ali Dursun Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesi ile Siirt’e atandı.

TIKLAYIN | Uyuşturucu davasında, “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hâkim Siirt’e gönderildi