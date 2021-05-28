Uyuşturucu davasında, “Mafya ile dans eden siyasilerin yakınları daha az ceza alıyor” diyerek karşı oy kullanan hâkim Siirt’e gönderildi

T24 Ankara

Alanya’daki bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek karara muhalif kalan hâkim, karşı oy yazısında, “Her ne kadar sanık uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı. 26 Mayıs’ta söz konusu karşı oyu kullanan hâkim Ali Dursun Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesi ile Siirt’e atandı.

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezaya muhalif kalan hâkim Ali Dursun Turan, karşı oy yazısında, çarpıcı ifadeler kullandı. Turan, verilen cezayı adaletli bulmamasının nedenini, “mafya liderleri ile dans eden bir takım siyasilerin yakınlarının adının uyuşturucu iddialarına karışmasına rağmen haklarında soruşturma dahi açılmaması, buna karşılık daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi” olarak açıkladı. Turan, bunun adalet anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Bir gün sonra tayin

Karar, 26 Mayıs’ta alındı. Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kararıyla, Alanya’dan Siirt’e tayin edildi.

Başarır’dan tepki

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır, “Bir hâkimin, adı uyuşturucu ticareti ile anılan ve mafya liderleri ile dans eden siyasilere dokunulmayıp, olayda daha az suçu olan kişilere ağır cezaların verildiğini bir karşı oy yazısıyla verilen karara şerh düşmesi, başka bir deyişle adaletin yeteri kadar tecelli etmediğini belirtmesi; ülkemizdeki hukuk sisteminin zamana, mekâna, kişilere göre farklılık gösterdiğinin önemli bir göstergesidir” dedi.

Başarır, ülkemizde mevcut iktidar eliyle yargıya müdahale edildiği kanısının artık tüm kamuoyunda hâkim olduğunu belirterek, “Sadece Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir karara düşülen karşı oy yazısı değil, verilen birçok yargı kararları, verdiği karardan ötürü sürülen hâkimler, dosyadan el çektirilen savcılar ülkemizdeki bağımsız yargı sisteminin sağlanamadığının belirtileridir” diye konuştu.

Başarır, şunları söyledi:

“AKP Genel Başkanı’nın akşam söylediği ile ilgili ertesi gün sabahın erken saatlerinde savcılar soruşturma başlatıyor, Ucu iktidara dokunan ve alenen ortada olan iddialar karşısında oluşturulan siyasi baskı sonucu savcıların harekete geçememesi, adalet kavramının ülkemizde eriyip yok olma noktasına geldiğinin resmidir. Gerçek suçluların cezalandırıldığı ve adaletin herkese eşit uygulandığı ortamı sağlamak, ülkemizin her anlamda ilerleme kaydetmesinde ve demokratik bir ortam oluşturulmasında oldukça önemlidir. Alanya Ağır Ceza Mahkemesi’nin uyuşturucu ticareti davasında verilen bir karara, bir hâkimin bu şekilde şerh düşmesi ülkede yaşanan adaletsizliklere, hukukun güçlüden yana eğilip bükülmesine karşı bir haykırıştır. AKP iktidarı, birtakım troller eliyle ülkede adaletin var olduğu düşüncesini halkımıza empoze etmeye çalışsa da herkes yaşadıkları ve gördükleri olaylar karşısında ülkemizin adaletten ve demokrasiden yoksun olduğunun farkındadır. Bırakın ülkemizde yaşayan halkı, tüm dünya bunun farkındadır. Ne yazık ki bu sebeplerle uluslararası alanda yapılan hukukun üstünlüğü endeksi değerlendirmelerinde en alt sıralarda yer almaktayız.”