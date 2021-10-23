CHP'li Başarır'dan Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki: Ülkemizin Suriye, Yemen, Sudan gibi az gelişmiş ülkelerle aynı listede bulunması utanç verici

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle 'gri liste'ye alınması, gündemdeki yerini koruyor.



CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, FATF tarafından alınan bu kararın Türkiye için utanç verici olduğunu ifade etti.



Başarır, "Türkiye’nin gri listeye alınmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımları atacak” açıklamasında bulunmuştur. Bakanlık, uyuma ilişkin gerekli mevzuatlarda değişiklik yapıldığını söylemektedir. Sorun, kanunlarda değil, kanunların uygulanmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.



AKP iktidarının 2006 yılında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ çıkardığını hatırlatan CHP’li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur’ ibarelerini içermektedir.

Peki buradan soruyorum; Bu ülkede Rıza Zarrab ve beraberindeki siyasilerin nasıl, ne tür ilişkiler içerisinde bulunduğu araştırıldı mı? Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi siyasilerle hangi pazarlıklar içerisinde olduğu araştırıldı mı? Ticaret Bakanının kendi şirketinden, kendi bakanlığına ürün satması araştırıldı mı? Man Adaları, Pandora Papers ve Panama Papers olayları araştırıldı mı? Söz konusu konuların araştırılması ve komisyon kurulması için verdiğimiz araştırma önergelerinin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu ve benzeri konularla ilgili ne MASAK ne de savcılar siyasi baskı sonucu ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmadı. ‘Biz gerekli kanunu, yasayı çıkardık’ demekle işin içinden sıyrılmak o kadar kolay değil."