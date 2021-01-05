CHP'li Başarır'dan "Türkiye, DEAŞ ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür" cümlesini kullanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e: Etme bulma dünyası

Daha önce katılmış olduğu bir televizyon programında söylemiş olduğu sözlerin çarpıtılarak, başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin üst düzey yöneticileri, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da dâhil olmak üzere hakkında linç kampanyası başlatıldığını hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in dili sürçerek söylediği, “Türkiye, DEAŞ ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür”, “Türkiye, PKK ve tüm terör örgütleriyle de mücadele eden yegâne terör örgütüdür” cümleleri için, “Etme bulma dünyası işte" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini gerekçe göstererek soruşturma başlatılmıştı.

"Beni haksız yere linç etmek isteyenler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in ‘Türkiye bir terör örgütüdür’ anlamındaki sözlerinden ötürü şimdi ne diyecekler merak ediyorum" diyen Başarır, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey, Sayın Genelkurmay Başkanı ve ‘Türkiye DEAŞ ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür’ diyen ve beni aklımdan dahi geçmeyen bir düşünce için ‘şiddetle kınayan’ AKP Sözcüsü Ömer Çelik Ak trollerin peşlerinden giderek hakkımda linç kampanyası başlattıkları için az da olsa utanmayacaklar mı?" diye konuştu.

Katıldığı televizyon programında, defalarca kastının tank palet fabrikası olduğunu, asla Mehmetçiğimizi ve Ordumuzu kastetmediğini belirten CHP’i Başarır, “Şimdi, işine geldiğinde ‘FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyorlar’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp iki laf da partinizin sözcüsü için edecek misiniz? Benim neyi kastettiğim çok açık ortadayken ‘Tabii ki adalet bunun cevabını verecek…’ diyen Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, şimdi çıkıp da Ömer Çelik için iki laf edip, suç duyurusunda bulunacak mısınız? Programda ‘Mehmetçiğin tek bir postalını dünyalara değişmem’ dediğim halde ertesi gün ‘İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir’ diyen Sayın Genelkurmay Başkanım iki laf da Ömer Çelik’e edecek misiniz? Etmezler, tabi ki etmezler. Çünkü onlar için önemli olan sözleri söyleyenin neyi kastettiği değil, sözleri söyleyenin kim olduğudur” sözlerini dile getirdi.

“Süt dökmüş kedi gibi davrananları her platformda müfteri ilan edeceğim!"

CHP’li Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Buradan sesleniyorum; hayatım boyunca düşünmediğim ve düşünmeyeceğim bir konu hakkında sözlerimin çarpıtılmasına göz yumarak hakkımda iftira atan ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözleri karşısında süt dökmüş kedi gibi davranan herkesi, her platformda müfteri ilan edeceğim”

"Sayın Ömer Çelik şimdi kendi kendini şiddetle kınasın"

Sözlerinin gerçeklikten koparılarak başlatılan linç kampanyasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de katıldığını belirten CHP’li Başarır, “Ne yazık ki AKP Sözcüsü Sayın Ömer Çelik, ne olduğunu araştırmadan, dinlemeden, izlemeden kendisi de linç kampanyasına katılmış ve beni kınadığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Şimdi çıksın sosyal medya hesabı üzerinden kendi kendini kınayan bir açıklama paylaşsın” sözlerini ifade etti.

Soru önergesi verdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu yazılı soru önergesinde şunları kaydetti:

“28 Kasım 2020 Cumartesi akşamı, katılmış olduğum bir televizyon programında, kastetmediğim ve asla kastetmeyi de düşünmediğim bir sözden ötürü, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin üst düzey yöneticileri, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da dâhil olmak üzere şahsıma linç kampanyası düzenlenmiştir. Söz konusu katılmış olduğum programda ‘Şimdi bir kez daha söylüyorum ordudan kastım Tank Palet Fabrikası’dır. Sakın, buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Ben Mehmetçiği, ben ordumuzu kastedebilir miyim?’ sözlerini ifade etmeme rağmen, videonun ilk ve son kısımları kırpılıp orta kısmından kastetmediğim bir sözcük cımbızla alınmış ve cumhurbaşkanı tarafından COVID-19 Bilgilendirme Toplantısı’nda dahi bu konudan bahsedilmiştir.

Söz konusu televizyon programından bir gün sonra sözlerimin çarpıtıldığı açık ve net ortadayken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahsıma soruşturma ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da suç duyurusunda bulunulmuştur.

4 Ocak 2021 Pazartesi günü yapılan AKP’nin MYK toplantısından sonra, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye’nin terörle mücadelesinden bahseden Ömer Çelik, iki defa üst üste Türkiye’ye ‘terör örgütü’ demiştir. Çelik bu açıklaması sırasında ‘Türkiye, DEAŞ ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür’ demiştir. Devamında da Çelik, ‘Türkiye, PKK ve tüm terör örgütleriyle de mücadele eden yegâne terör örgütüdür’ ifadelerini kullanmıştır.

1.AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e, söylemiş olduğu bu sözlerden ötürü herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır? Ya da suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

2.Şahsıma, TV programında ifadelerimi açıkça belirtmeme rağmen jet hızıyla soruşturma açılırken, Ömer Çelik’e soruşturma açılması için herhangi bir yerden talimat mı beklenmektedir?

3.Kastetmediğim bir sözden dolayı, tarafıma jet hızıyla soruşturma başlatılıp ve yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hakkımda suç duyurusunda bulunulurken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in çok net ifade ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatılmaması ne derecede ahlaki ve vicdanidir?

4.Türkiye’de adalet sistemi Cumhuriyet Halk Partililere ayrı, Adalet ve Kalkınma Partililere ayrı mı işlemektedir?

5.Ömer Çelik’in iki kez üst üste “Türkiye terör örgütüdür” demesi, Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde belirtildiği gibi “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devleti’ni alenen aşağılamak” değil midir?

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