CHP'li Murat Emir, Mersin vekili Başarır'ın soruşturma başlatılan sözlerinin tamamını paylaştı: Bu sözleşmeleri derhal iptal edin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk programında Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara satılmasını eleştiren sözlerinin tamamını paylaştı. CHP’li Emir, “Mersin Milletvekilimiz @alimahir’in sözlerinin bir kısmını cımbızlayarak FETÖ taktikleriyle algı oluşturmaya çalışanları kınıyoruz. Katar’a vatan mallarını peşkeş çektiğiniz bu sözleşmeleri derhal iptal edin! Yüksek sesle tekrar ediyoruz, #TankPaletVatandırSatılamaz” dedi.

Habertürk TV'de katıldığı televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…” demişti.

"Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır"

Programın diğer konukları Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Taşdemir, "Bunu nasıl söylersiniz?", "Tank Palet Fabrikası ordu mudur?" gibi sözlerle Başarır'a karşı çıkmış, bunun üzerine Başarır şunları söylemişti: "Ordudan kastım Tank Palet Fabrikası'dır. Sakın yanlış bir anlam çıkmasın. Ben mehmetçiği, ordumuzu kastedebilir miyim? 'Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır' dedim ve 'bunun yüzde 49'u Katar'a satılmıştır' dedim."