CHP'li Başarır'dan Soylu'ya: Uyuşturucu çetesi lideri olduğu tespit edilen Sanger Ahmadi’nin ülkemizde dolaşmasına müsaade mi edilecek?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Almanya’da “Lions-Cartel” olarak bilinen Afganistanlı uyuşturucu çetesinin lideri olduğu iddia edilen Sanger Ahmadi’nin Türkiye’de çeşitli otellerde toplantılar düzenlediğini öne sürdü. Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "Uzun namlulu silahlarla kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Almanya’da bir uyuşturucu çetesi lideri olduğu tespit edilen Sanger Ahmadi’nin ülkemizde elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade mi edilecek" diye sordu.

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Almanya’da “Lions-Cartel” olarak bilinen uyuşturucu çetesinin lideri olduğu iddia edilen Afganistanlı Sanger Ahmadi’nin, 5 federal eyalette 30 ayrı suç işlediği ve sınır dışı edilmesinin ardından kendi yayınladığı videoda, “Frankfurt ve çevresinde yeterince Afgan var. Hepsi de sınır dışı listesinde ve her şeyi yapmaya hazırlar. Eğer bizi kızdırmaya devam ederseniz sınır dışı listesinde yer alan 100 Afgan'ı üzerinize salacağımdan emin olun” açıklamasında bulunduğu, basında yer almıştı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP’li Başarır, şunları kaydetti:

“Çete lideri Sanger Ahmadi, kendi Instagram hesabından, geçtiğimiz eylül ayında yeni evinin İstanbul’da olduğunu açıklamıştır. Yine kendi Instagram hesabından uzun namlulu silahlarla fotoğraflarını paylaşmıştır. Söz konusu çete liderinin, Türkiye’de çeşitli otellerde toplantılar düzenlediği de kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan anlaşılmaktadır.”

CHP’li Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, çete lideri Sanger Ahmadi’nin Türkiye’ye hangi yollarla girdiğini sordu. Başarır, Soylu’ya şu soruları sordu: