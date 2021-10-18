CHP’li Başarır’dan Fuat Oktay’a: Sen atanmış bir görevli olarak haddini bileceksin!

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, bürokratlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tepki gösterdi.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen atanmış bir görevli olarak haddini bileceksin!!! Eğer bu söylem suçsa Önce gidip kendi patronun RTE’yi şikayet edeceksin; hadsiz saray çığırtkanı…" ifadesini kullandı.

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