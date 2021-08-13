CHP'li Baltacı: Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor" iddiasında bulundu.

Baltacı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor, AFAD İl Müdürlüğü önünde bekleyen gönüllüler evlerine gönderiliyor. Yetkililerin hastane yaptığı cami Erdoğan için miting alanına çevrildi." ifadesini kullandı.

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