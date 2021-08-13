CHP'li Baltacı: Dün sel mağdurlarına sahra hastanesi olarak hizmet veren camii, bugün Erdoğan'a hizmet versin diye boşaltıldı

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki camiinin, dün sel mağdurlarına sahra hastanesi olarak hizmet verirken bugün bölgeye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi üzerine boşaltıldığını ileri sürdü.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış özellikle Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sele neden oldu. Sel, Sinop'un Ayancık ilçesi ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dereleri taşırdı, kent merkezleri sular altında kaldı.

CHP Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden iki fotoğraf paylaştı. Bozkurt, paylaşımına, "Dün bu camii Bozkurt’taki sel mağdurlarına sahra hastanesi olarak hizmet veriyordu, bugün Erdoğan’a hizmet versin diye boşaltıldı." notunu ekledi.