CHP'li Bakan: ROKETSAN ihalesinin FETÖ ile ilişkili şirkete verilmesi, yeniden anlaşma sürecine katkı mı sunuyor?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye’nin savunma kurumlarından biri olan ROKETSAN’ın personel ulaşım hizmetinin, MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkili” olarak kayıtlara geçen ve 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” ihale dışı bıraktığı şirkete verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Bakan “Son dönemde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan ‘FETÖ Borsası, FETÖ’ye yakın kişilerin korunup kollanması, U dönüşü, yeniden anlaşma, barışma’ diye kamuoyunda adlandırılan durum birlikte düşünüldüğünde yapılan bu işlemin söz konusu sürece katkı sunma anlamı mı bulunmaktadır?” diye sordu.

Türkiye’nin savunma kurumlarından olan ROKETSAN’ın personel ulaşım hizmetinin, MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkili” olarak kayıtlara geçen ve 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” ihale dışı bıraktığı şirkete verildiği ortaya çıktı. Şirketin ihale dışı bırakılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 18 Şubat 2017 tarihli yazıda, “Kaya Seyahat Turizm hakkında yapılan inceleme neticesinde, terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu birimlerden gelen yazı ile tespit edildiğinden ihale komisyonumuz kararı ile ihale dışı bırakılmıştır” ifadeleri yer almıştı.

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Söz konusu şirketin daha önce birçok kamu kurumundan ihale almaya çalıştığı ancak "FETÖ ilişkisi nedeniyle reddedildiğini" söyleyen CHP’li Bakan, “2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün `terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle` ihale dışı bıraktığı bir şirketin Türkiye’nin kritik savunma kurumlarından ROKETSAN’ın ihalesine katılabilmesi büyük bir skandal. MASAK raporları ile `terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunduğu` belirtilen şirketlerin böylesine önemli ve stratejik savunma kurumlarının ihalesine katılabilmesi basit bir hatanın ötesinde anlam taşıyor. Söz konusu şirket hakkında ROKETSAN’ın personel ulaşım ihalesine katılmadan önce gerekli inceleme yapıldıysa ihaleye katılmasına nasıl izin verilmiştir? Gerekli inceleme yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir? gibi soruların cevaplanması gerekiyor. FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu yoksa son dönemde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan `FETÖ Borsası, FETÖ’ye yakın kişilerin korunup kollanması, U dönüşü, yeniden anlaşma, barışma` diye kamuoyunda adlandırılan durum birlikte düşünüldüğünde yapılan bu işlemin söz konusu sürece katkı sunma anlamı mı taşıyor” diye ifadelerini kullandı.

CHP’li Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: