ROKETSAN'ın ihalesi, MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkili” olarak kayıtlara geçen Kaya Tur'a verilmiş

MASAK raporunda “FETÖ ile ilişkisi olduğu” kayıtlara geçen ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ihale dışı bırakılan Kaya Tur adlı şirketin, Türk savunma sanayiinin stratejik kuruluşlarından biri olan Roketsan’dan iş aldığı ortaya çıktı. Firma, yaklaşık üç aydır Türkiye’nin ulusal roket, füze araştırma ve üretim programlarını üstlenen Roketsan’ın Ankara’da görev yapan personeline ulaşım hizmeti veriyor.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, MASAK raporlarında “FETÖ ilişkisi olduğu” belirtilen şirketin sahiplerinin, FETÖ ile ilişkisi tespit edilen Şen-Dem Turizm adlı bir başka şirketin kurucuları ile de akraba ilişkisinde olduğu belirlendi. Bu durum, Kamu İhale Kurumu’nun 4 Ocak 2017 tarihli ve 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında şöyle ifade edildi:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19 milyon 9 bin 885 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673 bin 689.50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017’de açtığı ihaleye katılan şirket, “Terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatının bulunması nedeniyle” Emniyet tarafından ihaleden men edilmişti.