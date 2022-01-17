CHP’li Bakan: Kyme Antik Kenti’nin tahrip edilmesine kim sebep oldu?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan; Aliağa’daki Kyme Antik Kenti’nin SİT sınırların içinde yapılan ve Ege Gübre A.Ş.’ye ait olan tesisler için İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca verilen kararların iptal edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Bakan, “Kyme Antik Kenti'nin tahrip edilmesine kim sebep oldu” sorusunu yöneltti.

Milattan önce 11. yüz yılın ortalarında kurulan ve 12 Ailois kentinin en büyüğü olan Kyme Antik Kenti’nin bulunduğu alanla ilgili inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi’nde bulunan Ege Gübre A.Ş.’ye ait iskele ve liman yatırım alanıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Kurul, daha önce Ege Gübre şirketi için alınan koruma kurulu kararları ile bilimsel raporları inceledi; bazı kararlar arasında çelişkiler belirledi.

İskele ile birlikte yükleme-boşaltma, geri kullanım sahasının konuşlandığı parsellerin bir kısmının tarihi alan üzerinde yapıldığını tespit eden kurul, Kyme Antik Kenti’nin SİT sınırlarında yer alan ve Ege Gübre şirketine ait olan tesisler için İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca verilen kararları iptal etti. Kararda, geçmiş dönemlerde dökülen beton başta olmak üzere birçok düzenlemenin, yeterli sondaj ve tarihi kazı çalışması yapılmadan tamamlandığını belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan konuyu TBMM gündemine taşıdı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. CHP'li Bakan, şunları sordu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan ve iptal edilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Ege Gübre şirketinin Aliağa Nemrut Körfezi’ndeki antik kent üzerine yapmak istediği iskele ve liman projesi için bilimi, tarihi ve kültürü yok sayarak verdiği onay kararı incelenmiş midir? Kyme Antik Kenti’nin SİT sınırları içinde yapılacak projeye verilen bu onay kimler tarafından verilmiştir?

Verdiği onayla İzmir’in en eski, en önemli antik kentlerinden biri olan Kyme Antik Kenti’nin tahrip edilmesine sebep olan kişiler/sorumlular hakkında hangi idari işlemler başlatılmıştır ve/veya başlatılacaktır?

Bakanlığınız Kyme Antik Kenti’ni tahrip eden Ege Gübre A.Ş. hakkında hangi adımları atacaktır?

Kyme Antik Kenti’nin uğradığı tahribatı gidermek, kazı çalışmalarını desteklemek gibi adımlar atacak mısınız?

Kyme Antik Kenti ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlarınız nedir?

KİMLERİN İMZASI VAR?

Karara imza atan isimleri de önergesine aktaran Bakan, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kararda, toplantıya başkanlık yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazıcı, Kurullar Dairesi Başkanı Ebru Akyol Zor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halil Durceylan gibi önemli isimlerin imzaları yer alırken; ayrıca çeşitli üniversitelerde arkeoloji ve tarih konularında araştırmalar yapan bilim insanları Prof. Dr. Celal Şimşek, Prof. Dr. Sare Sahil, Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş da kararı imzalamıştır.” (ANKA)