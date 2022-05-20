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Politika

CHP'li Bakan'dan "cemaat yapılanması" iddiası: Tüm Atatürkçüler Jandarma İstihbarat'tan uzaklaştırıldı!

CHP'li Bakan, Soylu'ya seslendi: Gözümüz üzerinde!

20 Mayıs 2022 07:15

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yeni açıklanan tayinlerle birlikte tüm Atatürkçülerin İstihbarat Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'ndan uzaklaştırdığını söyleyerek, "Jandarma istihbaratta bilhassa üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarını hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
 
CHP'li Bakan, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki Atatürkçülerin çoğunun il dışında gönderildiğini" belirterek, cemaat yapılanması iddiasına vurgu yaptı. 
 
CHP'li Bakan 19 Mayıs (dün) akşamı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda tayinler açıklandı tüm Atatürkçüler hem İstihbarat Komutanlığı'ndan hem de İstihbarat Başkanlığın'dan uzaklaştırdı. Bir çoğu il dışına gönderildi…
 
Jandarma istihbaratta bilhassa üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarını hassasiyetle takip ediyoruz. Süleyman Soylu gözümüz üzerinde.
 
Ne zaman akıllanacaksınız? Dün FETÖ’ye teslim ettiğiniz ülkeyi bugün başka cemaatlere teslim ediyorsunuz. Kula kulluk edenlerin yaptıklarından ders almadınız mı?
 
Jandarmanın tarihinde yok perşembe günü tayin açıklamak genelde cuma günü açıklarlar. Tarih çok önemli bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yaptığı tüm icraatlar gibi atamalar da yine Atatürkçüler aleyhine."
 
 
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