CHP'li Bakan'dan "cemaat yapılanması" iddiası: Tüm Atatürkçüler Jandarma İstihbarat'tan uzaklaştırıldı!

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yeni açıklanan tayinlerle birlikte tüm Atatürkçülerin İstihbarat Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'ndan uzaklaştırdığını söyleyerek, "Jandarma istihbaratta bilhassa üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarını hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'li Bakan, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki Atatürkçülerin çoğunun il dışında gönderildiğini" belirterek, cemaat yapılanması iddiasına vurgu yaptı.

CHP'li Bakan 19 Mayıs (dün) akşamı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: