Çevre Bakanlığı, 2021 yılında toplam 3 bin 421 adet projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verirken, sadece 2 proje için ‘ÇED olumsuz’ dedi. CHP’li Bakan, “ÇED artık ‘ufak bir prosedür” yorumunu yaptı.

BirGün gazetesinde yer alan Aycan Karadağ'ın haberine göre, bakanlığın 2021 yılı boyunca verdiği ÇED kararlarını eleştiren CHP İzmir Milletvekilli Murat Bakan, “ÇED, tek önceliği ‘proje’ olanlar için, aşılması gereken bir ‘engel’ olarak görülürken; iktidarın hunhar taleplerini karşılamak dışında hiçbir karar alamayan uygulayıcılar için ise, ÇED artık ‘ufak bir prosedür.’ Bilimsel ve objektif kriterlerin hesaba katılmadığı, doğanın, çevrenin korunmasının öncelenmediği ve hatta mevzuat boşluklarını yol edinenlere daha da yol açılan bir prosedür. Özellikle verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarına dair veriler de projelerin yapıldığı bölgelerdeki tahribatlar da maalesef bu değerlendirmeyi doğruluyor” dedi.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün, ülkemizin doğası ve geleceği telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip ediliyor. Dünya, yeni politikalar üzerinde uzlaşıp doğa ve iklim dostu projeler hayata geçirme gayretindeyken, biz hala maden uğruna ormanları katlediyoruz, kömürden enerji üretmekte diretiyoruz, neredeyse yerleşim yerlerinin içinde taş ocakları kuruyoruz, kuraklık ve kirlilikle mücadele edeceğimize su kaynaklarının daha da zor duruma sokacak projeleri hayata geçiriyoruz. Saray rejiminin en yukarıdan en aşağıya kadar oluşturduğu bu silsileyi dağıtacağız. ÇED konusunda da yapacağımız kapsamlı revizyonla bu talan düzenini yıkacağız. Tüm politikaları vatan toprağını ranta talana teslim edip üç beş müteahhitte peşkeş çekip ceplerini doldurmak olanların sonları geliyor. Ülkemizin doğasını, sınırlı kaynaklarımızı, vatandaşın yerleşim ve geçim kaynaklarını, havasını, suyunu, toprağını yani geleceğimizi kurtaracağımız günler çok yakın... Bu vahşi düzenden kurtulacağız.”