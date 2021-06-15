CHP'li Aydoğan: Kanal İstanbul için kazma vurulmadı; burası Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantısının yapılacak olduğu viyadük alanı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Sazlıdere Barajı yakınlarındaki çalışmalar için 'Kanal İstanbul için kazma vuruldu' haberlerine açıklık getirerek; "Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantısı olarak, hakkında yasa çıkarılmış Rönesans Holding firmasına verilmek üzere özel yasa çıkarılmış ki bizim de Anayasa Mahkemesi'ne grubumuzun götürdüğü yasal düzlemde Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantısının yapılacak olduğu viyadük alanı burası." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelinin ay sonunda atılacağını duyurduğu Kanal İstanbul projesinde ilk köprü için kurulacak şantiye İSKİ’nin yetki alanına kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tahliye ettiği şantiye, boşaltıldı. Şantiye yaklaşık 300 metre ilerideki Hazine arazisine yeniden kuruldu.

Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temel atma töreni öncesinde şantiye kurma çalışmaları Sazlıdere Barajı yakınlarında başladı. İnşaatı yapacak olan şirket, İSKİ’nin yetki alanına, işçilerin kalacağı konteynerleri kurdu. İBB ekipleri şantiye için İSKİ alanına kurulan konteynerleri kaldırdı. Bunun üzerine şantiye alanı, İSKİ arazisinin 300 metre kadar ilerisindeki Hazine'ye ait başka bir araziye taşındı.

İSKİ'ye ait yolun kullanılmaması için yeni yol açıldı

Öte yandan, İSKİ'ye ait yolun kullanılmaması için, şantiye alanına geçiş sağlayacak yeni bir yol yapımına da başlandı. Ancak yapılan yolun üzerinden geçtiği derenin üzeri kapatıldı.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan açıklama yaptı.

"Jandarma da neden güvenlik tedbiri aldığını bilmiyor"

Turan Aydoğan, konunun uzmanı olan Gökan Zeybek ile köprü çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu aydınlatmak üzere yetkililerden bilgi almak için şantiye alanına gittiklerini söyledi. Ancak, ortada bir yetkili bulamadıklarını belirten Aydoğan, bölgede bulunan jandarma ekipleri ve komutan ile bir süre sohbet ettiklerini aktardı. Aydoğan, şunları söyledi:

"Güvenlik tedbirleri için buradalar ama onalar da neden güvenlik tedbiri aldığını bilmiyor. Benim baktığım yerden bu bir algı yönetimi. Devam eden projenin, baktığımız çapta ortaya çıkan şekli, şu daha önce Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantısı olarak, hakkında yasa çıkarılmış Rönesans Holding firmasına verilmek üzere özel yasa çıkarılmış ki bizim de Anayasa Mahkemesi'ne grubumuzun götürdüğü yasal düzlemde Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantısının yapılacak olduğu viyadük alanı burası.

Basında çıktığı gibi burası Kanal İstanbul için kazma vuruldu falan meselesi değil. Bununla ilgili İBB Ekrem İmamoğlu geçenlerde açıklama yaptı. 'İstanbul’un herhangi bir yerine kazma vurulduğunda bizim haberimiz olur, biz de hukuki süreci başlatırız' demişti. Buradaki süreç hukuken projelendirilmiş, viyadük olarak yapılacak bir süreç. Algının tamamen Kanal İstanbul ile alakalı olarak gösterilmesi doğru değildir. Toplumun kamplaştırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Kanal İstanbul, vahşet projesidir. Devletin en tepesinden bile halkı yanıltacak beyanatlarda bulunulmasını hiç doğru bulmuyorum. Hatta böyle bir sertleşmeyi doğru bulmuyorum."

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"Türkiye'de ilk kez bir ihale için şirkete özel yasa çıkarıldı"

Gökan Zeybek ise şunları söyledi:

“Şu an bulunduğumuz yer Sazlıdere Barajı’nın baraj gövdesi, söz konusu edilen güzergahta bu barajın deşarjının ya da fazla sularının atıldığı bir kanal. Bakın orada bu kanal üzerine bir yol çalışması yapılıyor. Bu uygun değil, yetkililere bunu soracaktık. Belli ki yanlış tekniğine uygun olmayan bir çalışma yapılıyor. Nakkaş-Başakşehir arasına yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolunun, Sazlıdere'nin üzerinden geçecek viyadüğünü yapıyorlar. Kanal çalışması değil. 8 milyar 290 milyon TL tutarında kamu-özel yatırım iş birliği ile yapılan bu proje Rönesans İnşaat'a verilmişti. Uluslararası piyasadan kredi bulamadığı için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşma yetersiz görüldü ve Türkiye tarihinde ilk kez bir ihale için bir firma için TBMM'de özel yasa çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden hazine garantisine dahil edildi. İlgili firmanın yetkilerine soracaktık burada ne çalışması yapıyorsunuz diye ama kimseyi bulamadık.” (ANKA)