Hazırlıklarına başlanan Kanal İstanbul'da kaçak şantiye krizi: İSKİ'nin yetki alanına kurulan konteynerler kaldırıldı

Tartışmalı proje Kanal İstanbul kapsamında yapılacak ilk köprünün 26 Haziran günü gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesinde şantiye krizi çıktı. Köprü için kurulacak şantiye izinsiz şekilde İSKİ’nin yetki alanına konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, şantiyeyi tahliye ederken olağanüstü güvenlik önlemi alınarak bölgeye jandarma sevk edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temel atma töreni öncesinde şantiye kurma çalışmaları başladı. Sazlıdere Barajı yakınına kurulan şantiye çalışmaları sırasında kriz yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaatı yapacak şirket, İSKİ'nin yetki alanındaki araziye geçen hafta işçilerin kalacağı konteynerleri kurmaya başladı. İBB ekipleri, perşembe günü durumu tespit edince şantiyeyi kaldırmak için çalışmalara başladı. Pazar günü sabaha karşı İBB ekipleri, İSKİ'nin yetki alanına izinsiz olarak kurulan konteynerleri kaldırdı.

İSKİ arazisinden geçmemek için şantiye alanına geçiş sağlayacak bir yol yapımına başlandı

Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şantiye alanı, İSKİ arazisinin 300 metre kadar ilerisinde hazineye ait başka bir alana taşındı. İnşaat için İSKİ'nin yolunun kullanılması gerektiği için de Sazlıdere Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü'ne bağlanan kanal üzerinde İSKİ kapılarından geçmeye gerek bırakmayacak bir noktada şantiye alanına geçiş sağlayacak bir yol yapımına başlandı.

Yol için derenin üstü kapatıldı

Bunun için riskli bir şekilde derenin üzeri kapatıldı. Şantiye alanına giriş sağlayan İSKİ'ye ait 3 kapıda da güvenlik güçlerinin olağanüstü güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

“Valilik koruma talep etmiş”

14 Haziran günü şantiye alanında incelemelerde bulunan CHP Milletvekili Gökan Zeybek, izlenimlerini şöyle anlattı:

“Sazlıdere Barajı ve koruma kuşağının hemen dışındaki alan. Gittiğimizde jandarma güvenlik önlemi almıştı. İstanbul Valiliği kararı ile 3-4 günlük güvenlik koruma talep edildiğini öğrendik. Rönesans İnşaat'ın ekipleri şantiye için çalışma yapıyor. Turan Aydoğan ile birlikte gittik, yetkililerden bilgi almak istedik. Proje görmek istedik. Bir yetkili ile görüşemedik. Bir yetki tartışması olmuş. 15-20 konteyner dışarıya çıkarıldı yeni bir şantiye kuruldu. Avrupa yakasının en önemli su havzalarından biri olan Sazlıdere'yi ortadan kaldıracak girişimlerden biriydi. Dereyi kapatıp yüksek tonajlı araçlar için yol çalışması yapıldığını da gördük. Yüksek yağış anında derenin önündeki set, göl vazifesi yaparak çevredeki arazilerin sular altında kalmasına yol açabilir.”

“Özel yasa çıkarıldı”

Zeybek, projeye de tepki göstererek “Temel atılıyorum dedikleri Nakkaş-Başakşehir arasına yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolunun Sazlıdere'nin üzerinden geçecek viyadüğünü yapıyorlar. Kanal çalışması değil. 8 milyar 290 milyon TL tutarında kamu-özel yatırım işbirliği ile yapılan bu proje Rönesans İnşaat'a verilmişti. Uluslararası piyasadan kredi bulamadığı için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu anlaşma yetersiz görüldü ve Türkiye tarihinde ilk kez bir ihale için bir firma için TBMM'de özel yasa çıkarıldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı üzerinden hazine garantisine dahil edildi” dedi.

“Hukuka uygun olmayan işler yapılıyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada araziler üzerinde bazı hukuksuz işler yapıldığını söylemişti. İmamoğlu “Temel atma töreni diye bir şey yok. Şu anda yapılmak istenen; bir abur cubur işler, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. İstanbul'un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda araştırma içinde olduğumuz, araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi, aslında bir yol yapımı. Kanal ile uzaktan yakında ilgisi yok. Ancak onun bile bile yapılma biçimi uygunsuz, hukuksuz. Süreci analiz ediyoruz” demişti.