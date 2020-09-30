CHP'li Aydoğan'dan HDP operasyonuna tepki: 'Milli irade' diye diye ne milli bıraktılar ne irade

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in istifa edeceğini duyurmasının ardından “Milli irade diye diye ne milli bıraktılar ne irade… Otokrasi ile demokrasi arasında yapılacak seçimde bu iktidar gider, demokrasi savunucularının omuzlarında yükselecek bir Türkiye yeniden var olur” dedi.

CHP'li Aydoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar arasında olan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in istifa kararının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bilgen'in istifasını duyururken kullandığı "Ben demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı" cümlesini hatırlatan Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli irade diye diye ne milli bıraktılar ne irade…

Hukuk dilinde konuşalım;

1982 Anayasası 127. Maddesine göre mahalli idareler; il belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak tanımlıdır. Keza, altında imzamız olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da yerelin ihtiyacını merkezden çözmek yerine, yerinden çözülmesine yönelik bir mantığın daha akılcı olduğunu ifade eder ve şart koşar… Fakat olan ne? Tam tersi! Merkezi yönetimin yerel yönetime nefes aldırmadığı bir süreç yaşıyor Türkiye…

Sade vatandaş diliyle konuşalım;

Belediyeleri cendereye almış, kukla oynatır gibi oynayan iktidar zorla, yasaklarla millete zulüm eder bir pozisyondadır.

Tüm bunların yanında halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı 6 yıl öncesinin defterleri açılarak gözaltına alınmış…

Üstelik Anayasa Mahkemesince kalın harflerle yazılmış HAK İHLALİ tespitine rağmen bir gözaltı, hukuken izahı yok yani…

Belediyeye ait önceki dönemden kalan borçlar seçilmiş başkanları zora sokmak için kullanılmış…

Ve karşımızda yerelde kaybettiği iktidarını almak için her yolu deneyen bir iktidar var; ağzı sulanıyor halk iradesine karşı “canının istediği” kişiyi kayyum olarak atamak için.

Son söz;

Zücaciye dükkânında kırılmadık cam bırakmayan iktidar, halkın gözünde kendi eliyle kendisini yerle bir etmiştir. Otokrasi ile demokrasi arasında yapılacak seçimde bu iktidar gider, demokrasi savunucularının omuzlarında yükselecek bir Türkiye yeniden var olur."

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Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.

Gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan gözaltındaki siyasetçilerle görüşen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, hastaneye kaldırılan Ayhan Bilgen’in serum verildikten sonra emniyete getirildiğini, 2 siyasetçinin halen hastanede oldukları bilgisini paylaşmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.