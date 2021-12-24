CHP'li Aydın'dan, Sağlık Bakanlığı'na çağrı: İlaçlar için yeni fiyat kararnamesinin acilen çıkartılması gerek

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, ilaç temininde yaşanan sıkıntıların ve ilaç fiyatlandırmasındaki 4,57’lik sabit kurdan ilaç alımının; sektörde bir darboğaz yarattığını ve hastalar ile eczacılar arasında anlaşmazlıklara yol açtığını söyledi. Aydın, “İlaç fiyat güncellemesi, her yılın şubat ayında yapılıyor. Ancak bu sefer şubat ayı beklenmemelidir. Sağlık Bakanlığı'nın acil olarak, hiç beklemeden yeni fiyat kararnamesini çıkartması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada; kurlarda yaşanan dalgalanmaların, hammadde ve belli alanlarda tamamen dışa bağımlı olan ilaç sektörünü vurduğunu söyledi.

Şubat ayında belirlenecek fiyat tarifesinde yeterli bir artışın olmaması durumunda; diyabet, tansiyon, ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçların temininde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini aktaran Aydın, şu çağrıyı yaptı:

“Yurtdışından temin edilen ilaç ve ilaç hammaddeleri için 1 euro karşılığında 4.57 TL olarak kabul ediliyor. Yabancı firmalar da sabit kur olan 4.57 TL’den Türkiye’ye ilaç göndermiyor. Bu nedenle, yüzlerce ilaç temin edilemiyor. Vatandaş, elinde reçete ile eczane eczane geziyor ama aradığı ilacı bulamıyor. İyi bir fiyat dengesi kurulmazsa, bu sorunlar katlanarak artacak. Bütün dünyada sistem nettir. Eğer ilaçta, gıdada, pazarda ürün bulunamıyorsa, fiyat istikrarı yoksa ve bundan bir sıkıntı doğuyorsa; bunun sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. İlaç fiyat güncellemesi, her yılın şubat ayında yapılıyor. Ancak bu sefer şubat ayı beklenmemelidir. Sağlık Bakanlığı'nın acil olarak, hiç beklemeden yeni fiyat kararnamesini çıkartması gerekiyor.” (ANKA)