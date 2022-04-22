CHP’li Antmen iki polisi şehit eden Hizbullahçıların tahliyesini Bakan Bozdağ’a sordu: Hüküm verilmesine kim engel oldu?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Teröre karşı mücadele eden polis memurlarımızı şehit ettikleri sabit olan; Hizbullah terör örgütü üyesi oldukları apaçık ortada olan Yunus Aysu ve Cuma Güzel’le ilgili hüküm neden verilememiştir? Kimler ya da kim buna engel olmuştur?” diye sordu.

Diyarbakır’da polis memurları Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’yı şehit eden Hizbullahçılar Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in haklarındaki davanın 10 yıl içinde karara bağlanamaması nedeniyle 2019 yılında tahliye edildiğinin ortaya çıktığını belirten CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Antmen, şu açıklamayı yaptı:

“Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerinde 21 Ekim 2000 tarihinde Mehmet Kaya adında başka bir teröristle buluşmaya giderken kendisini takip ettiğini anlayarak üzerindeki silahla istihbaratçı polis Mehmet Zengin'i şehit eden Hizbullah tetikçisi Yunus Aysu ile 12 Ekim 2000’de saklandığı hücre evine yapılan operasyonda özel harekat polisi Adem Bayrakçı'yı şehit eden terörist Cuma Güzel yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak yeniden yargılanma talebinde bulundu. İki Hizbullahçının talepleri ayrı ayrı ele alındı ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerine iki gün kala 29 Mart'ta tahliye edildikleri ortaya çıktı.”

“İki Hizbullahçı da yurt dışına kaçmış veya kaçırılmıştır”

Davanın 10 yıl içinde karara bağlanamadığı için Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in sessiz sedasız serbest kaldığının ortaya çıktığını belirten Antmen, “Bahsi geçen her iki Hizbullahçı da yurt dışına kaçmış veya kaçırılmıştır. Bu iki teröristi kim ya da kimler serbest bıraktı, ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu teröristlerin birileri tarafından korunduğu çok açık” dedi.

Antmen, Bakan Bozdağ’a şu sorular yöneltti:

“-Polis memuru Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’yı şehit eden Hizbullah Terör Örgütü üyeleri Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in davaları neden karara bağlanmamıştır? Kim ya da kimler bu teröristleri serbest bırakmıştır?

-Teröre karşı mücadele eden polis memurlarımızı şehit ettikleri sabit olan; terör örgütü üyesi oldukları apaçık ortada olan Yunus Aysu ve Cuma Güzel’le ilgili hüküm neden verilememiştir? Kimler ya da kim buna engel olmuştur?

-Polislerimizi şehit ettikleri ispatlanmış olan Yunus Aysu ve Cuma Güzel nasıl ve ne şekillerde yurt dışına kaçmış veya kaçırılmışlardır?

-Bu konuyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Bu terör örgütü üyelerinin bulunması için gerekli uluslararası girişimler başlatılmış mıdır? Bu kişilerin hangi ülkede oldukları belli midir?”