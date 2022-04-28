CHP'li Altay'dan fotoğraflı yanıt: Türkiye'de Soros ile en çok görüşen Erdoğan'dır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanı George Soros ile fotoğraflarını göstererek, "Türkiye'de Soros ile en çok görüşen Erdoğan'dır. Erdoğan, millete 'Sorosçu' diye çamur atacağına Soros ile bu masada ne konuştun, onu söyle" dedi. Erdoğan, Gezi davası kararları ve Osman Kavala'yla ilgili, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" demişti.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin davanın Danıştay'da sürdüğünü anımsattı. Polisin, dava için orada bulunan kadınlara sert müdahalede bulunduğunu söyleyen Altay, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Altay, polis teşkilatının "kanunsuz" emirleri yerine getirmemesini istedi.

Erdoğan'a Soros yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Altay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanı George Soros ile fotoğraflarını göstererek, "Türkiye'de Soros ile en çok görüşen Erdoğan'dır. Erdoğan, millete 'Sorosçu' diye çamur atacağına Soros ile bu masada ne konuştun, onu söyle" dedi.

İlk derece mahkemesinin kararının nihai olmadığını, iç hukuk yollarının tükenmediğini ve son aşamada AİHM'ye gidilebileceğini kaydeden Altay, "İç hukuk bakımından Anayasa Mahkemesi kararına kadar Osman Kavala ve 7 arkadaşı masumiyet karinesinden yararlanır, suçları sabitlenmemiştir. Bunu bilmeyen bir kafa Türkiye'yi yönetebiliyor" ifadelerini kullandı.

"25 Nisan Pazartesi, kara pazartesidir"

Erdoğan'ın, kumpas davalarının yönetmeni olduğunu belirten ve bu davaların savcısı olduğunu söylediğini aktaran Altay, "Erdoğan, bir level atladı. Gezi davasında savcılıkla yetinmedi; hem savcısı hem hakimi rolünü üstlendi" diye konuştu.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını eleştiren Altay, "25 Nisan Pazartesi, kara pazartesidir. Pazartesi günü 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sarayda alınan bir kararı okudu. Kimse kusura bakmasın. Herkes bilsin, Gezi kriminalize, terörize edilemeyecektir. Erdoğan, bir an önce Gezi kabusundan uyanmalıdır" diye konuştu.

Millet Partisi'ne 'isim' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Altay, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın "millet" ismini kullanamayacağı yönündeki açıklaması anımsatılarak değerlendirmesi sorulan Altay, Millet Partisi'nin önce isim patenti alması, sonra mahkemeye başvurması gerektiğini söyledi.

"Soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur"

Altay, "İBB çalışanının terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Soylu, gene baltayı taşa vurdu. Bu kadınla ilgili gözaltı kararı var. Kadın raporlu, evine gidilmiyor, çalıştığı yere gidince gözaltına alınıyor. Hükümette bir tarz değişikliği var, gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı, şimdi belediyelerde yapılıyor. Buna sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim. Bu kadın, İBB'den beş kuruş para almıyor. Bu kadın, ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor, maaşını da ILO'dan alıyor. Soylu daha dikkatli ol, buradan sana ekmek yok. Terörist arıyorsan önce kendi etrafındakilere bak, uyuşturucu baronlarına bak. Soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur."