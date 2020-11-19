CHP'li Altay'dan Bahçeli'ye kendi sözleriyle seslendi: Medet umduğunuz piyonlar, sizi iktidarda tutmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı için “ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür, dava arkadaşımdır” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert çıktı. Altay, “Çete liderine ‘dava arkadaşım’ demek seviyesizliktir, çukur siyasetidir, rezilliktir. Erdoğan’a küçücük bir cümle kullanıldığında kapıya dayanan devlet, şimdi nerededir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti üç maymun modunda kalamaz” dedi. Altay, Bahçeli’nin tekerlemesiyle Bahçeli’ye seslendi: ‘İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, medet umduğunuz piyonlar sizi iktidarda tutamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Altay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Alparslan Türkeş’in sözü vardır: Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz"

Siyaset kirleniyor. Devleti çürütenlerin şimdi siyaseti çürütme konusunda yarışa girdiklerini üzülerek görüyorum. Sayın Devlet Bahçeli’nin savunduğu aşağılık mektubun sahibinin yıllar önce Sayın Devlet Bahçeli hakkında söylediklerini benim burada tekrarlamaya benim terbiyem kaldırmaz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Merhum Alparslan Türkeş’in güzel sözü ile başlamak istiyorum: ‘Ülkücüden mafya, mafyadan ülkücü olmaz.’ Herkesin altına imza atacağı bir söz. Sayın Bahçeli dün zehir zemberek açıklamada bulunmuş. Mafya suç örgütü liderinin bir siyasi parti genel başkanına yönelik aşağılık hakaretini sahiplenmek tam da müfteriliktir. Bahçeli, asıl seviyesiz arıyorsa, çete liderine ‘dava arkadaşım’ demek seviyesizliktir, çukur siyasetidir. Ülkenin ana muhalefet liderine ölüm tehdidi yapıyor, ‘bu benim dava arkadaşım’ diyerek savcılara bir ayar mı vermeye çalışıyor? Böyle bir ölüm tehdidine ‘dava arkadaşım’ demek rezilliktir. Ülkücü kimliği ile tanınan siyasi parti genel başkanına yani kendisine geçmişte onca hakarette bulunan çete liderine ‘ülke ve millet sevdalısı bir ülkücü’ olarak tanımlamak rezilliktir. Sayın Bahçeli de Genel Kurul'da iken yüzüne baka baka ‘bu mektubu tasvip edeceklerine ihtimal vermiyorum’ dediğimde ‘tasvip ediyorum’ dememiştir. Bu mektup, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağına yaslanılarak yazılmış mektup. Bu mektupta onlardan bahsedilmese, ‘biz niye susuyorsunuz’ demeyiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’na çok ağır hakaret ve ölüm tehdidi içeren mektupta, Sayın Erdoğan ve Bahçeli’ye methiyeler diziliyor ise onların konuşmak gibi mecburiyeti vardır. Nitekim Sayın Bahçeli konuşmuştur. Şimdi büyük ortağının suskunluğunun bozmasının 83 milyonun beklediğini kendisine hatırlatmak gereklidir.

"Cumhur İttifakı’nın muhaliflerinin üzerine mafya salıyor"

Devlet herkesin can ve mal güvenliğinden sorumludur. Erdoğan’a küçücük bir cümle kullanıldığında kapıya dayanan devlet, şimdi nerededir? Türkiye Cumhuriyeti devleti üç maymun modunda kalamaz. Bu aynı zamanda sadece CHP seçmenini değil, 83 milyona yapılan bir saygısızlıktır. Cumhur İttifakı’nın muhaliflerinin üzerine mafyayı salması, herkesin endişe duyması gereken bir haldir. Muhaliflerin üzerine mafyayı salma cüreti gösteren bir iktidardan bahsediyoruz. Birinci Genel Başkanı’na idam fermanı çıkarılan, son Genel Başkanımıza kurşun sıkılan bir partinin neferleri olarak herkes bilsin ki Türkiye’yi ve aziz milletimizi sahiplenmeye devam edeceğiz. Bunlar bize vız gelir tırıs gider. Cumhur İttifakı CHP ile uğraşacaksa siyaset zemini burasıdır. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Bunu çete liderleri üzerinden CHP’ye hakaret ve tehdit saldırısına dönüştürmek bunu alkışlamak siyaset adamlığı ile bağdaşmaz. Sayın Bahçeli’nin geçmişte söylediği güzel bir tekerleme var, ‘iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, medet umduğunuz piyonlar sizi iktidarda tutamaz.

"Demirtaş'ı biz terörist olarak görmüyoruz"

(Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu için ‘Terörist Demirtaş’a hayranlığı bellidir’ ifadelerinin sorulması üzerine) Abdullah Öcalan mektubundan medet uman Cumhur İttifakı, Öcalan’ın kardeşini TRT’ye çıkarmıştı. Sayın Bahçeli, HDP seçmenine seslendi, ‘Öcalan’ın çağrısına niye uygulamıyorsunuz’ dedi. Abdullah Öcalan’dan dan medet uman bir siyasetçiden alacağımız ders olamaz. Selahattin Demirtaş'ı biz terörist olarak görmüyoruz."