CHP’li Alban: İktidar seçimde gideceklerini anladığı için para eden ne varsa yağmalıyor

CHP Milletvekili Mürsel Alban, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Göcek Mahallesi'ndeki dört koya, mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesiyle ilgili ihale açılmasına tepki gösterdi. İhalenin iptal edilmesini isteyen Alban “AKP iktidarı Merkez Bankası’nın kasasını boşalttı. Seçimlerde gideceklerini anlayınca yağma ve talan girişiminde bulunuyorlar. Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki Boynuzbükü, Osmanağa, Günlük ve İnceburun koylarına mapa, tonoz ve şamandıralama sistemi ve bunların işletilmesiyle ilgili açılan ihaleye CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek’in haberine göre, bölge halkı, meslek kuruluşları ve çevreci demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri yaptıkları açıklamalarda da, yapılacak ihalede kamu yararı bulunmadığı vurgulandı. Ücretsiz olarak halkın kullanımında bulunan yerlerin, yandaşlara peşkeş çekildiği belirtilen açıklamalara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) başta olmak üzere, 19 meslek ve demokratik kitle örgütü de destek verdi.

“Merkez Bankası'nın kasasını boşalttılar, para kalmayınca gözünü kıyılara diktiler”

İhaleye ilişkin “Acilen ihalenin iptal edilmesi gerekiyor. AKP iktidarı Merkez Bankası'nın kasasını boşalttı. Para kalmayınca yandaşlar gözünü Ege kıyılarına dikti” ifadelerini kullanan Alban, “Seçimlerde gideceklerini anlayınca yağma ve talan girişiminde bulunuyorlar. Giderayak para eden ne varsa yağmalıyorlar. Bu yaptıklarının hesabı yargı önünde sorulacak” diye ekledi.

“AKP iktidarı, halkın yoksulluğuna çözüm üreteceğine, yandaşına yeni rant kapısı açmakla meşgul”

Alban, halkın yoksulluk içinde geçim mücadelesi verdiğini, ağır şartlar altında ayakta durmaya çalıştığı günlerde AKP iktidarının ekonomik sorunlara çözüm üreteceğine, yandaşlarına yeni rant kapılara açmakla meşgul olduğunu söyledi.

“Ege ve Akdeniz kıyıları tehdit altında”

CHP'li Alban, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyılarının tehdit altında olduğunu ifade ederek, “Zeytinlik alanların maden şirketlerine açılmasının ardından, Göcek'teki bu ihaleyle birlikte yağma girişimi artıyor. Yargı yoluyla ihalenin iptal edilmesi için girişimde bulunacağız” dedi.