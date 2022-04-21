CHP'li Akın: Vatandaş temel hakkı olan enerjiye ulaşamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesine ilişkin olarak, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olmak için başlattığı direniş yeni bir boyut kazandı. 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesildi." dedi. Akın, "Vatandaş temel hakkı olan enerjiye ulaşamıyor" değerlendirmesini yaptı.

Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Yüzde 127 varan zamlardan sonra kaç abone faturasını ödeyemedi ve karanlıkta kaldı?” diye sordu.

"Temel bir hak olan enerjiye vatandaşımız erişemiyor"

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de bu duruma tepki göstererek faturasını ödemeyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. Temel bir hak olan enerjiye vatandaşımız erişemiyor. Enerji Bakanı Fatih Bey'e buradan soruyorum. Yüzde 127 varan zamlardan sonra kaç abone faturasını ödeyemedi ve karanlıkta kaldı? Her ay bunu düzenli olarak soruyoruz. Enerji Bakanlığı bugüne kadar bu fahiş zamların ardından kaç abonenin elektriğinin kesildiğini açıklayamadı. Bakanlık bu veriyi derhal ama derhal açıklamalı ve kamuoyu vatandaşın temel bir hak olan enerjiye ulaşamadığını da görmeli." (ANKA)

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