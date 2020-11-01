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CHP'li Akın: 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi, iktidarın oylarıyla reddedildi

01 Kasım 2020 20:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi" dedi.

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