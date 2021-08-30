CHP’li Ağbaba: Tunceli'de 140 hektardan fazla alan yandı

Tunceli’deki orman yangını ikinci haftasına yaklaşırken bölgede inceleme yapan CHP heyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “yangının çatışmanın ardından atılan bombayla çıktığı yönünde iddia var” dedi. 140 hektardan fazla alanın yangını belirten CHP’li Ağbaba, yangına müdahale etmek isteyen sivil halka izin verilmediğine dikkati çekti.

CHP’li Ağbaba başkanlığında CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu’ndan oluşan heyet, dün Tunceli’de süren yangın bölgesine gitti. Heyete, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan eşlik etti.

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Tunceli Jandarma Komutanı Albay Ceylan: Basına karşıymışız gibi oluyoruz, alakası yok, sizin emniyetinizi düşünüyoruz

Alanda incelemelerde bulunmak isteyen CHP heyetini, Tunceli Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan karşıladı. Heyetin alana girmesine izin vermeyen Albay Ceylan “Basına biz karşıymışız gibi oluyoruz. Alakası yok. Biz sizin emniyetinizi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşımıza bir şey olsa üzülürüz. Vali beyimizin talimatıyla hareket ediyoruz, onunla bir görüşürseniz. Tehlikeli bölge oraya gitmek imkânsız. Buraya 20 kilometre mesafeden fazla. Yol yok” dedi.

“İlk başta ‘kendi sönsün’ denilerek müdahale edilmemiş ama…”

CHP heyeti yangın bölgesini belirli mesafeden inceleyerek halktan bilgi aldı. Cumhuriyet’e konuşan Veli Ağbaba “Amutka -Yenibaş bölgesindeki yangın sürüyor. Başka bölgelerde çıkan yangınlar da tespit ettik. Büyük yangına 2 helikopter 1 uçakla müdahale edildiği bilgisi verildi. Bizim buraya gelmemizle müdahale başladı. Oysa yangın 10 günü aşkındır sürüyor. Bölgede bir çatışma olduğu söylendi. Çatışmadan kaynaklı olarak yangın çıkmış. Sivil vatandaşlar ‘Yangının ilk çıktığı gün müdahale edilseydi yangın büyümezdi’ diyorlar. İlk başta ‘kendi sönsün’ denilerek müdahale edilmemiş ama yangın büyümüş ve durmuyor. 140 hektardan fazla alan yandı. Yangına müdahale etmek isteyen sivil halka izin verilmemiş. Ancak günlerdir söndürülmedi” dedi.

Güvenlik sebebiyle yangın bölgesine girmelerine izin verilmediğini de aktaran Ağbaba, “Doğru bilgi alınmasına valilik izin vermiyor. Burada Tunceli’ye özel bir muamele olduğu çok açık” ifadesini kullandı.