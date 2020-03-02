CHP'li Ağbaba Soylu'ya sordu:Sınırı geçen sığınmacılara ilişkin rakamları veren enformasyon altyapısının niteliği nedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ülkeden çıkış yapan sığınmacılara dair paylaştığı rakamlara ilişkin sorular sordu.

Bakanlığın paylaştığı rakamların ciddiyetten uzak olduğunu belirten Ağbaba, “Ülke yangın yeriyken, İçişleri Bakanı işini gücünü bırakmış; kaynağı belli olmayan, hiçbir güvenilirliği bulunmayan verileri sosyal medyadan paylaşarak algı yönetmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

Yazılı soru önergesinde şöyle denildi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Mart 2020 tarihinde Edirne üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya giden sığınmacı sayısının 117 bin 677'ye yükseldiğini duyurmuştur.

Bu çerçeveden hareketle;

1- Açıklanan bu rakamın tespiti nasıl yapılmıştır? Bu kadar kısa sürede böyle net bir rakamı vermeyi mümkün kılan enformasyon altyapısının niteliği nedir?

2- Göç İdaresi ve AKP’li belediyelerin araçlarının bazı mülteci dernekleri ile entegre biçimde mülteciler için tahsis edildiği iddiası doğru mudur?

3- Sınır kapılarından çıkış yapan Afgan, Pakistan, Afrikalı ve diğer mültecilerin sayısı ve Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır?

4- Ayrıldığı söylenen sığınmacılar hangi sınır kapılarından geçiş yapmıştır?

5- Bu sığınmacılardan kaç tanesi başka ülke topraklarına giriş yapmıştır? Ayrıldığı söylenen sığınmacılardan kaç tanesi Türkiye’ye geri dönüş yapmıştır?

6- Bu sığınmacılardan kaç tanesi düzensiz göç sırasında hayatını kaybetmiştir? Kaç tanesi yaralanmıştır?

7- Sığınmacıların sürekli olarak giriş çıkış yaptığı ve binlerce insanla temas halinde bulunduğu düşünüldüğünde, Koronavirüs vb. salgın hastalıkların önlenmesi için bir tedbir alınmış mıdır?

8- Açıklanan bu rakama sınır kapıları dışında ülke dışına deniz yoluyla ya da karadan kaçak yollarla geçiş yapan sığınmacı sayısı dahil midir? Dahilse, kaçak yollarla çıkış yapan sığınmacıların sayısına dair bilgiye hangi yollarla ulaşılmıştır?

9- Bakanlık kaçak yollarla çıkış yapan sığınmacılara ilişkin rakamsal verilere sahipse, sığınmacıların ölüm tehlikesi altında ve güvenliksiz botlarla deniz yoluyla çıkış yapmalarına izin verme yetkisini nereden almaktadır? Bakanlığınız, insanları göz göre göre ölüme göndermenin siyasi ve hukuki sorumluluğunu kabul etmekte midir?

10- Türkiye’den ayrıldığı söylenen sığınmacıların uyrukları ve cinsiyetleri nedir?

11- 117 bin 677 sığınmacı hangi yaş aralığında bulunmaktadır?

12- Söz konusu rakama tampon bölgede bulunup sürekli olarak giriş-çıkış yapan sığınmacılar dahil midir?