CHP'li Ağbaba: İBB'den 2 milyon 233 bin lira burs alan AKP'li Rabia İlhan, yurt dışında olduğu yılda nasıl işe başladı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'a 2 milyon 233 bin lira burs verildiğini söyleyerek, AKP'nin sitesinde; Kalender'in işe başladığı 2007'de, yurt dışında ikamet ettiği bilgisinin yer aldığını söyledi.

CHP'li Ağbaba, İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemde AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan de arasında olduğu partililere yüksek miktarda burs verilmesine tepki gösterdi.

"Burs skandalının ardı arkası kesilmiyor" diyen CHP'li Ağbaba, Rabia Kalender İlhan'in İBB iştiraki KİPTAŞ'a Şubat 2007'de girdiğini söyleyerek, "Doktora gidiş tarihi Kasım 2008. Buraya kadar her şey normal, ama bir gariplik var!" dedi.

Ağbaba, "AKP İstanbul İl Başkanlığı sitesinde Rabia K. İlhan'ın 2005-2015 yılları arasında 'yurt dışında' olduğu yazıyor. Yurt dışındayken nasıl işe başladı? Şubat 2007 ila Kasım 2008 arası hiç işe gelmeden mi maaş aldı? Bilmiyoruz. O da şanslı bursiyerlerden!" dedi.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Peki, Rabia K. İlhan ne kadar burs almıştı: Tam 2 milyon 233 bin 616 lira! Tezinde 'kamu özel ortaklığı' çalışmış, kamu-belediye-özel ne kadar ortaklık varsa kendi hayatında da uygulamış. Tebrik ediyorum."

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