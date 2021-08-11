CHP'li Ağbaba: Herkes A Haber izlesin istiyorlar, sansür ve cezalarınız Saray rejimini kurtarmaya yetmeyecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın üst kurul toplantısından çıkarılması, TV'lere kesilen cezalara ilişkin olarak, "Herkes A Haber izlesin istiyorlar, sansür ve cezalarınız Saray rejimini kurtarmaya yetmeyecek!" açıklamasını yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'ın resmi sansür kurumlarından RTÜK, orman yangını haberleri nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan ceza verdi. RTÜK Üyemiz İlhan Taşçı'nın toplantıya girmesi dahi engellendi. Herkes A Haber izlesin istiyorlar. Sansür ve cezalarınız Saray rejimini kurtarmaya yetmeyecek!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | RTÜK'te kriz; CHP'li üyelerden Taşçı toplantıdan çıkarıldı, Konuralp 'hezeyan' dedi; 'yangın ve sansür' haberleri gerekçesiyle TV'lere ceza yağdı!