CHP'li Ağbaba: 28 Mart'ta Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 olarak açıklandı ama sadece İstanbul'da 20 ölüm var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 28 Mart'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 olarak açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, e-devlette söz virüs nedeniyle sadece İstanbul'da 20 kişinin öldüğünü söyledi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır!" ifadesini kullandı ve Sağlık Bakanı Koca'ya "Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?" ifadelerini kullandı.

Sisteme erişim engellendi

Paylaşımının ardından e-devlette cenaze bilgileri sistemine girişin yasaklandığını kaydeden Ağbaba, "Attığımız ilk tweetin hemen ardından e-devlette cenaze bilgileri sistemine giriş yasaklandı. En başından beri ısrarla altını çizdiğimiz ŞEFFAFLIK, artık maalesef bitip tükenmiştir. Sağlık Bakanlığı, sistem kilitlemeyle uğraşacağına kamuoyuna GERÇEK bilgileri derhal açıklamalıdır!" ifadelerini kullandı