CHP'li Ağbaba'dan tütün işçilerine destek: Meclisimiz tırşikçi kapitalistlerin değil, Adıyamanlı üreticilerin yanında yer almalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tütün üreticilerine 'yetki' zorunluluğu getirmenin hazırlanması ve eylemdeki işçilerle ilgili yaptığı açıklamada, “İngiliz, ABD tütünü serbest, yerli ve milli Adıyaman tütünü yasak. Yerli üreticiye bu kadar zulmetmek için ancak millete düşman olmak gerekir. Meclisimiz de tırşikçi kapitalistlerin değil, Adıyamanlı üreticilerin yanında yer almalıdır” açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada; 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yetkisiz tütün ticaretine yasağına karşı eylem düzenleyen üreticilere destek çıktı.

TIKLAYIN - Tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine Malatyalı üreticiler de tepki gösterdi: Yasak geri çekilene kadar direnişimize devam edeceğiz

Ağbaba, şunları söyledi:

“Aileleriyle birlikte 600 binden fazla insan Adıyaman’da, Malatya’da, Doğanşehir’de, Sürgü’de, Bulam’da, Çelikhan’da geçimini tütünden sağlıyor. İngiliz, ABD tütünü serbest, yerli ve milli Adıyaman tütünü yasak. Yerli tütünde hapis cezasını öngören düzenleme 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz, bir ürünü ekmek serbest, satmak yasak olsun.”

Yerli tütüne kaçak muamelesi yapıldığını belirten Ağbaba, “Tütün üreticileri 1 Temmuz’dan beri yolları kapatıyor. Yasayı protesto ediyor. Meclisimiz de tırşikçi kapitalistlerin değil, Adıyamanlı üreticilerin yanında yer almalıdır”