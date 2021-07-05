Tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine Malatyalı üreticiler de tepki gösterdi: Yasak geri çekilene kadar direnişimize devam edeceğiz

Tütün üreticileri,1 Temmuz itibarıyla tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine tepki göstermeye devam ediyor. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de yüzlerce tütün üreticisi yol kapatarak alınan karara tepki gösterdi. Malatyalı tütün üreticileri, “Tütün yasağı geri çekilene kadar direnişimize devam edeceğiz” dedi.

‘Yetki belgesi’ alınmadan yapılan tütün ticaretine hapis cezası öngören yasa yürürlüğe girdi. Tütün üreticileri ise yasaya karşı günlerdir eylemde. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tütünle ilgili tepkilere rağmen vazgeçilmeyen düzenlemeye karşı Kahta’da bir araya gelen yüzlerce üretici, araçlarıyla Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapatmıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Malatyalı tütün üretimi yapan yüzlerce üretici de eylemlere destek vererek yürürlüğe yetki belgesi zorunluluğunun geri çekilmesini talep etti. Malatyalı tütün üreticileri, iktidar biz tütüncüleri zora sokmak üç beş tane zengine emeğimizi peşkeş çekmek için milyonlarca çiftçiyi düşünmeden hareket ediyor ifadelerini kullandı.

"Tütün olmazsa çocuklarımız çöplerden karton toplayacak duruma gelir"

“Yasa geri çekilene kadar direnişimize devam edeceğiz” diyen tütün üreticisi Mehmet Efe Sürgü, şunları söyledi:

"Biz tütüncüler olarak direnişimize devam ediyoruz, AKP hükümeti bizim tütünümüzü ve emeğimizi 3-5 zengine peşkeş çekmek için uğraşıyor. Biz bu ülkenin emekçileri, elleri nasırlı üreticileri olarak sadece emeğimizin karşılığını bekliyoruz çok fazla bir şey istemiyoruz. Tütün yasağı geri çekilene kadar direnişimize devam edeceğiz. Buna Adıyaman- Malatya- Çelikhan'da dâhil. Bizler çocuklarımızı tütün üreticiliği yaparak büyüttük onları tütünden kazandığımız parayla evlerinin eşyalarını aldık ailemizin geçimini bu şekilde sağlıyoruz.

Tütün olmazsa çocuklarımız çöplerden karton toplayacak duruma gelir. Yaklaşık 450 bin kişi geçiminin tütünden sağlıyor buna diğer sektörlerde dâhil. “Tütünden vergi almıyoruz” diyorlar yalan söylüyorlar, makarondan vergi alıyorlar. Tarım kredi kooperatifleri burada halkı abluka altına almış durumda. İktidar biz tütüncüleri zora sokmak üç beş tane zengine emeğimizi peşkeş çekmek için milyonlarca çiftçiyi düşünmeden hareket ediyor.

"Haftanın yedi günü hakkımızı aramaya devam edeceğiz"

Cumhur İttifakı’na oy vermiş illeri sokağa çıkaran bu iktidarı da tebrik ediyorum. İktidar temsilcilerinden sadece AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık bizimle görüştü ama oda bizim sorunlarımıza tercüman olamadı. 19 yıldır yaptıkları tarım politikaları ortada bugün dünyada kendi kendine yeten 7 ülkesinden biriyken buğday bile ithal eden bir noktaya geldi ülkemiz. Tütün üreticileri olarak tütüncülerin üvey evlat olarak görülmesini istemiyoruz. Bu yasa geri çekilinceye kadar tütün emekçileri olarak direnişimize devam edeceğiz. Bunu programlanmış bir şekilde haftanın yedi günü hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

"Sadece tütünle yaşamımızı idame ettirebiliyoruz"

15 yıldır tütün üreticiliği yaptığını ve bundan başka bir gelirinin olmadığını belirten Mustafa Sülü ise şunları söyledi:

"Bizim yıllardır geçim kaynağımız tütün alternatif bir gelir kaynağımız yok. “Bu tütünden çok mu para kazanıyorsunuz?” diye sorarsanız, hayır çok büyük paralar da kazanmıyoruz. Ancak yaşamımızı idare ettirebiliyoruz. Bizlerin çok büyük arazileri yoktur, bizim arazilerimiz 2-3 dönümlük araziler. Bu arazilerde tütün dışında bizim yaşam standartlarımızı sürdürebilmemiz için ekebileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece tütünle yaşamımızı idame ettirebiliyoruz.

Bu süreçte devlet bize iyilik yaptığını düşünüyor ancak bize iyilik yapmıyor. Çünkü bizi tekelleştirdiği zaman ve tütüne rayiç getirdiği zaman fabrika gelip tütüne bir fiyat verip bizi onlara mahkûm bırakacak. Bizim masraflarını bile kurtarmayan fabrikalara tütün satma gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir durum olduğu zaman bizim tütün üretimini bırakmamız gerekiyor.

Tütün üretimini bıraktığımız zaman üretebileceğimiz başka hiçbir şey yok. İktidar burada sadece tütünü bitirmek istiyor. Fabrikaların baskılarından dolayı süreç buraya kadar geldi. Şuanda bu fabrikalar bizim tütünümüzden bir kilo bile almıyor tütünü dışarıdan ihraç edip satıyor. Bizim masraflarımızı bile kurtarmayacak fiyatlara tütünü satıyor. Biz bu şekilde nasıl üretim yapabiliriz."