CHP'li Ağbaba’dan Erdoğan'a Albayrak yanıtı: Aile meselesi olarak görüyorlar; damat evinin kasiyeri değil, bu Türkiye'nin meselesidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını işaret ederek, "Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar. Damat senin evinin kasiyeri değil, damat Türkiye ekonomisinin hazinesini 2 yıl 4 ay boyunca teslim ettiğin birisi. Damat Türkiye ekonomisini çökertmiş en az 200 bin esnaf kepenk kapatmış" dedi.

CHP'li Ağbaba, motokurye temsilcilerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Ağbaba beraberinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Federasyon başkanı Çağdaş Yavuz ve motokuryeler ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde basının karşısına geçerek motokuryelerin sorunlarını ve CHP’nin çözüm önerilerini dile getirdi.

Ağbaba, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşananlarla ilgili de, "Dün İzmir'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan damatla ilgili düşüncelerini paylaştılar. Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar. Sanki biz aile içi bir meseleye karışmışız gibi söz söylüyorlar" dedi.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Hakikaten bu söylenenlere insan inanamıyor. Ya damat senin evinin kasiyeri değil, damat Türkiye ekonomisinin hazinesini 2 yıl 4 ay boyunca teslim ettiğin birisi. Damat Türkiye ekonomisini çökertmiş en az 200 bin esnaf kepenk kapatmış.

Görevde kaldığı her ay ortalama 64 bin kişi işsiz kalmış, dolar 4,67'yken göreve geldiğinde 8.52'ye çıkmış sen şimdi damadı aile içi mesele olarak görüyorsun. Hakikaten akıl alır gibi değil. Bu aile içi bir mesele değildir Türkiye'nin meselesidir.

Kendi damadını atadığın gün bunun damat bakan olarak adlandırılacağını bileceksin. Türkiye'de tam anlamıyla ekonomik bir buhran var, aile işimize niye karışıyorsunuz diyorsun.

Recep Tayyip Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik ya da Sayın Emine Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik ama harcamış olduğun para ama çökertmiş olduğun ekonomi Türkiye ekonomisi ve bu insanların ekonomisi."

Ne olmuştu?

CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak üzerinden şu 7 soru soruyu sormuştu:

-128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? - Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? - Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti? - Berat Albayrak neden istifa etti? - İstifası neden haber dahi yapılamadı? - Bunların hesabını sorulmasını kimler engelliyor? - Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?

TIKLAYIN - CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "CHP ve şürekâsı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Berat Beyin önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapmış olsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Beyin bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji, ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor."

"Ülkemizdeki pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası vardır. Bunun adı nedir? Finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. Bunu başardığı için çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini bundan önce bu gemileri kiralamayla almaya kalkasın veya daha önce biz araştırma görevi verdik. gelecekler bulurlarsa bulduklarının da yarısını bize vereceklerdi. Ama şimdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz bu gemileri aldık. Beş gemimiz var altıncı da geliyor."

Merkez Bankasının döviz rezervi açıklaması

"(Merkez Bankasının döviz rezervi) Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı MB'nın şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervinin (2013) 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Bu ne demektir biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada, IMF. Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz. Kendi işimizi kendimiz görürüz."