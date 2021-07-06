CHP'li Ağbaba: Birileri 'Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı getirilmesine tepki gösterdi. Ağbaba, "Birileri 'Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor" görüşünü savundu.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiftlik Bank davasına gizlilik kararı getirildi. Dolandırırken aleni, yargılarken gizli! Nedeni basit: Birileri Tosuncuk'a yardım eden, yurt dışına çıkışını kolaylaştıran veya varsa para yedirdiği AKP'li bürokratlardan haberdar olmamızı istemiyor. Davanın takipçisi olacağız!" ifadesini kullandı.

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