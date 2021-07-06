Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi sürerken dosyaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından, Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, iki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna dün gece saat 22.00'de başlandı. Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işleminin sürdüğü, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.