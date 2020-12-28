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Politika

CHP'li Ağbaba: 2825 lira asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir, saray yeni yılda işçilere 'kuru ekmek' hediye etmiştir

28 Aralık 2020 11:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olmasına ilişkin olarak, "Asgari ücrete yapılan zam kuru ekmeğe gelen zamdan daha düşük kaldı. 2825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir" ifadesini kullandı. Ağbaba, "Açıklanan ücret, insan haklarına, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelerde yer alan Bu ücretle dakikasına üç asgari ücret harcanan sarayda fasıllarla eğlenceler düzenleyenler, 2021 yılında işçilere, emekçilere açlığa sefalete devam’ demiştir. Saray yeni yılda işçilere ‘kuru ekmek’ hediye etmiştir" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

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