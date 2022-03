CHP'li Adıgüzel: Test sayısını azaltan 3 karar arka arkaya geldi, Sağlık Bakanı hâlâ algının peşinde

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’nın salgın sürecine ilişkin aldığı yeni kararları eleştirerek, “Sağlık Bakanı hâlâ salgının değil, algının peşindedir… Tam da bu zamanda test sayısını artırmak, hızlı tanı kitlerini de devreye sokmak yerine test sayısını azaltan 3 karar arka arkaya geldi” dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın salgın sürecine ilişkin aldığı yeni kararları eleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısı yapan Adıgüzel’in açıklaması şöyle:

“Sağlık Bakanı hala salgının değil, algının peşindedir. Covid-19 salgınında rekor vaka sayısı ile baştan beri en şiddetli günleri yaşıyoruz. Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz. Çevremizde akrabamız, arkadaşımız, her gün onlarca can kaybının görüyor, acısını yaşıyoruz. Tam da bu zamanda test sayısını artırmak, hızlı tanı kitlerini de devreye sokmak yerine test sayısını azaltan 3 karar arka arkaya geldi.

Pozitif vakalar, 7 gün dolduktan sonra test yaptırmadan topluma, öğrenciler okula dönecek. Bunların pozitifliği yüzde 80 devam ediyor olacak. Temaslılara ve tarama amaçlı yapılan testler artık yapılmayacak. Toplu alan, konser, spor müsabakası, uçak gibi alanlara aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı.

Bu kararlar ile ‘ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir’ deniyor. Covid-19 test sayısını düşüren bu üç karar ile aslında amaçlanan sudur: Omicron varyantının daha hafif seyirli olması ve aşılama oranına da güvenerek, sağlık sistemindeki yükü ve maliyeti azaltmak için kontrollü sürü bağışıklığıdır.

Allah akıl vermiş, peygamber ‘ilim, irfan’ demiş ama karar ‘takdir-i ilahi’ ise size ne gerek var, bırakın gidin Fahrettin Koca. Sanayi Bakanı Varank diyor ki ‘Yurtdışında kullanılan en iyi hızlı tanı kitlerinin ikisini biz üretiyoruz’. Ya o zaman adama sormazlar mı Türk insanının canının kıymeti yok mu diye? Bir yıldır söylüyorum, neden Türkiye'de kullanmıyorsunuz. İki Bakan birbiriyle çelişiyor. Son alınan kararlar karşısında yurttaşlara da uyarım şudur. Hükümet baraj kapaklarını açtı, dere yataklarından uzak durun.” (ANKA)