CHP’li Ali Mahir Başarır: Hukuk devleti mi hotel devleti mi?

CHP Mersin Milletvekili, Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Ali Mahir Başarır, gazeteci Yeldana Kaharman’ın ölümüne ismi karışan Tolga Ağar’ın nikâh şahitliğini yaptığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün düğününe teşrif ettiği, adı birçok skandala karışan hatta “Türkiye’nin Yeni Susurluk Olayı” olarak adlandırılan Paramount Hotel’de balayı yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Savcısı Burak Dağ’ın Ağustos 2021 döneminde terfi almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Neredeyse her gün yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Daha önce Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran dönemin Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına getirilmesi ve yine Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasında etkili olan Başsavcı İrfan Fidan'ın ise Anayasa Mahkemesi Üyeliğine getirilmesi hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Şimdi de adı Yeldana Kaharman’ın ölümüyle anılan Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın nikah şahitliğini yaptığı ve Türkiye’nin yeni Susurluk’u olan Paramount Otel’de balayı yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Savcısı Burak Dağ’ın terfi ettirilmesi, yargıda terfi almanın hangi yollarla olduğu konusunda can sıkıcı şüpheler ortaya koymaktadır” diyen CHP’li Başarır, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ancak iktidardakilerin anlayışıyla artık hotel devleti şeklinde yönetilen bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

CHP’li Başarır, “Hakim ve savcıların yükselme esaslarına bakıldığında ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, göreve bağlılıkları ve devamlılıkları gibi önemli esasların olduğunu görüyoruz. Savcı Burak Dağ’ın terfi ettirilmesi, yargıdaki gerekli şartları sağlamasından mı yoksa adı birçok skandallarla anılan kişilerle olan bağlantısından mı kaynaklandığı araştırılmalıdır. CHP Grubu olarak haziran ayı içerisinde devlet- mafya ilişkilerinin araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. En azından Susurluk olayında araştırma komisyonu kurulmuştu. Ancak bu konuda AKP ve küçük ortağı MHP bir araştırma komisyonu kurulmasını dahi istemediler” sözlerini dile getirdi.

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