Paramount’ta yeni belge: Oteli kara para davasından kim çıkardı?

İlk kez ortaya çıkan iki belge, Paramount Otel’in de kara para soruşturmasıyla ilişkilendirdiğini, el koyma kararları verildiğini ama bu kararların da hızlıca kaldırıldığını ortaya koydu.

Bahadır Özgür’ün Gazeteduvar’da yer alan yazısına göre 9 Ekim 2020 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz şirketlerine ilk el koyma kararı alındığında, Hazine bünyesindeki Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu da Bodrum Tapu Müdürlüğü’ne, 15 Ekim 2020 tarihli bir yazı yazdı. Yazıda, “Bu kapsamda… Unico Sigorta AŞ’ye ait üst hakkı tesis edilen Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba mahallesi, Zeytinli Kahve mevkiinde yer alan N18-C-15 pafta, 111 ada, 1 parsel nolu ‘devlet ormanı’ varlıklarının teminat olarak kurumumuz lehine bloke edilmesi gerekmektedir” denildi ve ihtiyati tedbir ve haciz konulması istendi.

Bir süre sonra bu kez Sezgin Baran Korkmaz şirketleriyle ilgili açılan soruşturmada verilen el koyma kararı Bodrum Tapu Müdürlüğü’nde, Paramount Otel’in sayfasına işlendi. Bu karar Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tedbir ve haciz kararını geçersiz hale getirdi.

Bahadır Özgür, bu işlemlerin doğurduğu şüpheleri ve soruları şöyle anlattı:

“Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, “Otele bloke koydum. Benden izinsiz satış, devir, ihtiyati tedbir veya haciz konulamaz” kararına rağmen, üç gün sonra Cumhuriyet Başsavcılığı otele nasıl el koyma kararı verdi? Kurumdan izin alındı mı?

Daha önemlisi 4 Aralık 2020’de savcılığın el koyma kararı kaldırılırken yine Hazine’nin yetkili kurumunun onayı oldu mu?

Kurumun bloke kararı halen devam ediyor mu?

Her iki belgeye bakılırsa Paramount Otel de kara para soruşturmasıyla ilişkilendirilmiş. O halde 2020’de el koyma kararı alınıp sonra kaldırılan şirketler hakkında, 2021’de dava açılınca yeniden el koyma kararı alınırken, ilkinde olan Paramount Otel ikincisinde niye yok?

Unico’nun çoğunluk hisselerinin dolaylı yoldan Singapurlu bir şirkete Mayıs 2021’de satılması, iki ay sonra satışın “sehven” yapıldığının duyurulup vazgeçilmesinin nedeni, Hazine’nin yetkili kurumunun uyarısı mıydı?

Ortada resmî kurumların kararlarına rağmen yapılan işlerin, bu kararları çıkarları doğrultusunda değiştiren birilerinin olduğunu muhakkak. Devletin resmî kurumlarının yazışmaları, belgeleri eninde sonunda ortaya çıkar. Ancak kararlara müdahale edenlerle alakalı kanıtlar çıkar mı, bilemiyoruz.”