CHP Kurultayı'nda oy kullanacak delege sayısı belli oldu

CHP’nin 5-6 Eylül’de Ankara’da toplanacak 18’inci Olağanüstü Kurultayı’nda oy kullanacak delege sayısı netleşti.

60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin seçimi için 1216 kurultay delegesi sandığa gidecek. Buna göre, genel başkan adayı olmak isteyen isimlerin en az 122 kurultay delegesinin imzasını alması gerekecek. Genel Merkez yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az 1000 delegenin imzasıyla aday gösterileceğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıklayan ilk isim olan eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin ise 150 civarında delege imzasıyla yarışa katılacağı, yeterli imzayı bulması halinde, ‘taktik’ olarak imza toplamayı durduracağı savunuluyor.

İl Başkanları 'çarşaf' dedi

Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan il başkanlarından ‘blok liste’ resti geldi. İl başkanları Kılıçdaroğlu’na “Blok listeyi düşünmeyin bile. Parti Meclisi (PM) seçimleri ‘çarşaf liste’ yöntemiyle yapılmalı” mesajı gönderdi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Nevşehir’de toplanan il başkanlarının büyük bir çoğunluğu, “Kurultay’da PM seçimlerinin blok liste ile yapılmak istenmesi halinde tavrımız sert olur. Seçimler kesinlikle çarşaf liste ile yapılmalı” mutabakatına vardı. Bu doğrultuda, Kılıçdaroğlu’na “Çarşaf liste için hazırlayacağınız ‘anahtar liste’ye de katkı vermek istiyoruz” talebi iletildi. İl başkanlarının talepleri özetle şöyle:

Sol ağırlıklı olmalı

“Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik PM için çıkartacağı anahtar listede, 30 kadar ismin belirlenmesinde etkimiz olsun. Genel Başkan, anahtar listesinde sağdan gelen isimlere ‘en az’ sayıda yer versin. PM’nin büyük çoğunluğu sol, sosyal demokrat isimlerden oluşsun ve bu isimlerin partili kimlikleri olsun. Milletvekili adayı olmayı düşünmeyen il başkanlarından en az 5 isim Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alsın. 2012 Kurultayı’nda delegeden ‘çizik yiyen’ ve son sıralardan listeye giren bazı PM üyelerinde ısrarcı olunmasın.”