CHP Kurultayı başladı (4) 

\"FİRAVUN KARŞISINDA MUSA, NEMRUT\'UN KARŞISINDA İBRAHİM OLANLARIN KURULTAYIDIR\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36\'ncı Olağan Kurultayında konuştu. Kurultayın Türkiye\'yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: \'Bu kurultay Türkiye\'yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 13 Kasım 1918\'de Dolmabahçe\'de düşman gemilerine bakıp \'geldikleri gibi gidecekler\' diyenlerin kurultayıdır. Bu kurultay bu ülkede huzur ve barış isteyenlerin kurultayıdır. Partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi\'nin ruhunu taşıyan bir kurultaydır. Adalet için cesaret için yola çıkanların kurultayıdır. Firavun karşısında Musa, Nemrut\'un karşısında İbrahim olanların kurultayıdır. Zulmün karşısında dilsiz şeytan olmayanların kurultayıdır. Hakkı ve hukuku savunanların kurultayıdır. Toplumda kadını baş tacı yapanların kurultayıdır.\"

\"BU KURULTAY SALONUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ALDATILANLAR YOKTUR\"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: \"Bu kurultay salonunda terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur. Terör örgütleriyle pazarlık masaları kuranlar yoktur. Devletin kozmik odasını namusunu terör örgütüne teslim edenler yoktur. Terör örgütlerine dönüp ne istediniz de vermedik diyenler yoktur. Bu kurultay salonunda vatan toprağını terör örgütlerine teslim edip Süleyman Şah Türbesini kaçıranlar yoktur. Bu kurultay salonunda kendi vatandaşlarına vergi ödememek için Man Adalarında 1 sterlinlik şirket kuranlar yoktur. Bu salonda sadece ve sadece namussuzlar kadar cesur olmaya ant içmiş namuslular vardır. Bu nedenle bu kurultayımızın adı adalet ve cesaret. Bir arada götüreceğiz adaleti ve cesareti.\"

\"SURİYE HÜKÜMETİYLE DERHAL TEMASA GEÇİN\"

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin operasyonuna ilişkin şunları söyledi: \"Mustafa Kemal\'in Mehmetçiklerine burada selam gönderiyoruz. Afrin milli bir duruşu öngörüyor. Bizde bu duruşumuzu açık ve net dille getirdik. Ama birileri Afrin operasyonunu partisinin kararı gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal\'in ordusudur senin değil, mücadele Türkiye içindir senin değil. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye\'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa akan kan duracaksa Suriye devletiyle, hükumetiyle temas kurmak gerekiyor. Sorunun çözüm adresi TBMM\'dir. Sorunun çözümünde komşu ülkelerle yakın ilişki kurmak gerekmektedir. Kürt sorunu ve terör sorunu arasındaki hassas dengenin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. CHP\'nin genel başkanı olarak söylüyorum adına ister Doğu ister Güneydoğu ister Kürt sorunu deyin bu sorunu çözecek olan parti sadece CHP\'dir. Sözüm var millete ilk 4 yıl içinde bu sorunu çözmezsem siyaseti bırakacağım.\"



\"AB, RUSYA VE ABD İLE İLİŞKİLERİ KİM DÜZELTİR DÜYE DÜŞÜN, AKLINA GELECEK İLK PARTİ CHP\'DİR\"

Dış politikada yalnızlaşan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya olunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"İkinci sorunumuz dış politika. Yalnızlaşan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Bugün hemen hemen her siyasal görüşten vatandaşımız Türkiye\'nin bir beka sorunu var diyor. Allah aşkına 2002\'de böyle deniyor muydu? Bugün bu iktidarın getirdiği nokta Türkiye\'nin beka sorununu tartışıyor olması. Ne kadar kötü yönetildiğini açık ve net olarak rotaya dilini açık net ortaya koymaktadır. Verilen her talimatı yapılan her öneriyi yerine getiren ve getirdikten sonra yalnız kalan ve bizi kandırdılar diyenlerin Türkiye\'nin yakasından düşmesi gerekiyor. Dış politika milli olmak zorundadır. Egemen güçlerin beklentilerine ve önerilerine yönlendiremezsiniz. Lozan bu ülkenin tapu senedidir. Tartışmaya açanlara bunu şu soruyu soruyorum sen servi mi özledin, onu mu istiyorsun. Lozan\'ın kanla gözyaşıyla aldık. Acıyla aldık. Türkiye\'nin sınırları birileri lütfettiği için böyle bir tablo yaşanmadı. Verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız. Vatandaşlarımıza şu soruyu soruyorum: AB ile Rusya ile ABD ile ilişkileri hangi parti düzeltir. Açık ve net elini vicdanına koy ve düşün göreceksin ki ilk aklına gelecek parti CHP\'dir.\"

\"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BURSA, ANKARA İSTANBUL\'U ALACAĞIZ, TARİH YAZACAĞIZ\"

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: \"Bu iktidar faiz lobilerine hizmet eden iktidardır. Son 15 yılda yurt dışında bir grup tefeciye ödenen faizin miktarı 148 milyar dolardır. İçerde de bir grup sermeye sahibine faizler ödediler. 689 milyar lira ödediler. Eski para ile katrilyon ödediler. Göbek bağınız var. Biz o göbek bağını Mustafa Kemal\'in makasıyla keseceğiz Önümüzdeki seçimlerde Bursa, Ankara, İstanbul, Mersin, Balıkesir, Adana, Manisa\'yı alacağız. Bir tarih yazacağız tarih. Bugün kaygılar var kimse kaygılanmasın. Adaleti ve cesareti savunacağız.\"

\"YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GAYRİ MEŞRUDUR\"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"Yürürlükteki anayasa değişikliği gayri meşrudur. Referandum sürecinde adalet yürüyüşü gerçekleştirdik. Adalet yürüyüşünün milyonların özlemi olduğunu gördük. Bu kurultayla o duvarı yıkacağız. Bizden korkuyorlar korkmakta da haklılar. Bütün baskılara direniyoruz. Sözümüzü açıkça dile getiriyoruz. Onlara ve onların feriştahlarına meydan okuyoruz. Anadolu ve Trakya\'ya dağılacaksınız. Köye gideceksiniz. Bize ne görev düşüyor diyeceksiniz? Bu görevin arkasında kapı gibi duracaksınız. Ve mücadele edeceksiniz. Birinci görevimiz bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Huzuru her yerde savunacağız. Meydan, sokak, lokanta da huzuru savunacaksınız. Adalete ihtiyacımız var. Adaleti her yerde savunacaksınız. Demokrasiyi savunacaksınız. Toplumsal uzlaşmaya dayılı yeni anayasayı savunacağız. Şimdi kucaklaşma beraber olma, demokrasi zamanı. Gerginliklerden ülkeyi kurtarma zamanı, şimdi hak hukuk adalet zamanı.\"

