CHP kulisleri: İyi Parti’yi de karıştırma çabası var, bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz

İyi Parti'nin 2. Olağan Kongresi'nde dağıtıldığı belirtilen 'seçilmeyecekler listesi' ile başlayan, ardından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunmasıyla devam eden kriz büyüyerek devam ediyor.

İyi Parti'nin Millet İttifakı kurduğu CHP'de ise yaşanan krizin iki partinin ortaklığını etkilemeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. CHP'liler İyi Parti'yi karıştırmaya yönelik bir çabanın olduğu görüşünde.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, CHP’de üst düzey bir yönetici, “CHP’ye yapılanlar İyi Parti’yi de yapılıyor. İyi Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” değerlendirmesini yaptı.

