T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP kulisleri: İyi Parti’yi de karıştırma çabası var, bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz

21 Ekim 2020 07:19

İyi Parti'nin 2. Olağan Kongresi'nde dağıtıldığı belirtilen 'seçilmeyecekler listesi' ile başlayan, ardından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunmasıyla devam eden kriz büyüyerek devam ediyor.

İyi Parti'nin Millet İttifakı kurduğu CHP'de ise yaşanan krizin iki partinin ortaklığını etkilemeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. CHP'liler İyi Parti'yi karıştırmaya yönelik bir çabanın olduğu görüşünde.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberine göre, CHP’de üst düzey bir yönetici, “CHP’ye yapılanlar İyi Parti’yi de yapılıyor. İyi Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” değerlendirmesini yaptı.

Özdağ ne demişti?

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNNT Türk'te Ahmet Hakan'ın programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi. Kavuncu geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmıştı. Özdağ, derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi.

TIKLAYIN - Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz

TIKLAYIN - Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü imasında bulunduğu Buğra Kavuncu: İtibar suikasti yapanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir

TIKLAYIN - İyi Parti'de 'FETÖ' gerilimi | Buğra Kavuncu: Ümit Özdağ hakkında iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım

TIKLAYIN - Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın 'FETÖ' imasına yanıt: Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz

ETİKETLER

chpiyi partimillet ittifakıÜmit ÖzdağBuğra Kavuncufetölsite krizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24