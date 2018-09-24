CHP kulisi: Yalnızca partinin 'kale'lerinde ön seçim yapılacak

CHP kulislerinde PM ve yönetim kadrolarında ön seçimin kısıtlı olması ve yalnızca CHP’nin kalesi olan bazı belediyeler için yapılması gerektiği görüşü tartışılıyor. Ön seçimin sınırlı tutulmasıyla 24 Haziran’dan sonra başlayan tartışmaların tekrar başlamasının engellenmesi, seçim atmosferinde parti içi tartışmalara yer verilmemesi ve parti örgütlerinin seçime yönelik enerjilerinin bölünmemesinin amaçlandığı kaydediliyor.

Şehir ittifakları

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, parti içinde doğrudan diğer muhalefet partileriyle masa başında bir ittifak yapılması gündemde değil. Bunun yerine farklı parti tabanlarının bir araya geleceği ‘şehir ittifakları’nın kentler düzeyinde gerçekleşebileceği konuşuluyor. Bunun doğal bir süreçte gerçekleşebileceği, seçmenlerin CHP’nin adayı etrafında birleşmesine yönelik özel çalışmaların yapılacağı ifade ediliyor.