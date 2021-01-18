CHP'den Koronavirüs aşısı raporu: Tüm ülke için 150 milyon doz lazım

CHP, Koronavirüs aşısı hakkında Çin, Amerika, İsveç, Almanya ve Türkiye’den uzmanlarla görüşüp bir rapor hazırladı. Rapora göre, tüm ülke için 150 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aşı uygulamalarının dünyadaki örneklerini inceleyen CHP, bu kapsamda parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Çin, Amerika, İsveç, Almanya ve Türkiye’den enfeksiyon hastalıkları uzmanları, virologlar, halk sağlığı uzmanları, aşı geliştirme uzmanları, biyologlar ve bioteknologlar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin aşı konusunda diğer ülkelere oranla geride kaldığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yapılan görüşmelerin ardından hazırladığı raporda, “Ülkemizde aşının işe yaraması için çocuklar dahil yaklaşık 70 milyonun aşılanması, bunun için de en az 150 milyon doz aşının olması gerekiyor. Bu 150 milyon doz aşının 1 yıl içinde yapılması durumunda pandemi süreci rahatlayacaktır” dedi. İlgezdi, bu aşılama için yeterli aşının olmadığını ve yakın gelecekte de bunun için bir çaba harcanmadığını kaydetti.

"Aşı bulunsa bile bunu üretecek altyapımız yok"

Pandeminin toplumda derin sorunlara yol açtığını ve AKP’nin pasif aşı politikası nedeniyle bu sorunların çözülmesinin henüz beklenmediğini kaydeden İlgezdi, aşı raporunda şunları kaydetti:

“Ülkemizin aşı üretimi için ciddi teknolojik yatırım yapması gerekiyor. Aşı araştırmaları sonucunda, bir aşı bulunsa bile, bunu gerekli şartlarda üretecek ülkemizde sadece bir yer mevcut. Bu da pandemi dönemi için maalesef yetersiz. Sağlık Bakanlığı’nın şeffaflıktan uzak tutumu ülkemizde aşı karşıtlığını artırmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar İlaçlar Kurumu, Amerikan FDA, Alman Robert Koch Enstitüleri gibi tüm verileri şeffafça açıklamalıdır.

Sadece belirli kesimleri aşılayıp, süreci garanti altına alamazsınız. Afrika ülkelerinde, insanlar bu virüsü hala taşıyor, bu virüsü hala sirküle ettiriyorsa ve bu virüsten hala hastalanıp ölüyorlarsa, bu mutasyonların çıkmayacağı ve bu mutasyonların tekrar yayılıp bir pandemiye neden olmayacağının garantisi yoktur.”

“Şeffaflıktan uzak, yeterli miktarda ve çeşitlilikte aşının olmadığı, aşı planlamalarının yapılmadığı bir ortamda, aşılamaların da yeterli düzeyde olamayacağı açıktır. Sağlık Bakanlığı ve iktidarın, bir an önce bilim insanlarının gösterdiği yolda, yapılan yanlışlardan geri dönerek süreci yönetmeleri, ülkemizin ve dünyanın sağlığı için büyük önem taşımaktadır.”