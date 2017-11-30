CHP: Komisyon kurulursa belgeleri tüm partilere vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki para hareketlerine ilişkin iddialar ile para transferlerinin belgeleri hakkında hazırlanan araştırma önergesini bugün Genel Kurul oturumunda sunacaklarını söyledi.

“Eğer, AKP’nin Meclis’e gelmeme ve kapattırma oyunu olmazsa önerge oylanacak “ diyen Özel, “Komisyon kurulursa gün bitmeden tüm belge bilgileri partilere ileteceğiz" şeklinde konuştu.

"AKP’mi, CHP’mi doğru söylüyor göreceğiz” diyen Özel, AKP’nin genel kuruldaki tutumu ne olursa olsun belgelerin kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da, “Bekir Bozdağ binecek taksiye , biz verelim parasını, gelecek Meclise, girecek Meclise elektronik olarak evet oyu verecek. Hemen alacak belgeleri” mesajı gönderdi.

TBMM Genel Kurulu, AKP’lilerin katılmama gibi bir tutumu olmadığı takdirde 14.00’de açılacak. Oturumu CHP’li Başkanvekili Yaşar Tüzün yönetiyor. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla hazırlanan önerge şöyle:

“Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, yandaş medya ve Sayın Erdoğan’ın avukatı daha belgeleri görmeden araştırmadan sahte ve yalan oldukları yönünde beyanlarda bulunarak kamuoyunda yanlış algı oluşturma gayreti içine girmişlerdir. Bu aşamadan sonra söz konusu belgelerin doğru olup olmadığının, yurtiçi ve yurtdışında bu transferlere aracılık eden bankalar ve ilgili şirket kayıtlarında gerekli araştırma ve yazışmaların TBMM nezdinde oluşturulacak Komisyon güvencesinde yapılarak açıklığa kavuşturulması ve halkımızın aydınlatılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Açıklanan nedenlerle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, dünürünün, eniştesinin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün ve oğlunun yurt dışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan belgelerin araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz”