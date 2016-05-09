CHP Kilis heyeti: Böyle giderse şehirde kimse kalmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, IŞİD’in Kilis'e attığı roketlere ilişkin, "Böyle 3-5 ay daha giderse kentte nüfus kalmayacak. Bizim bu terör sorununu dikkate almamız, ciddiye almamız ve onunla mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Öztürk Yılmaz'ın başkanlığında, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Gaziantep milletvekilleri Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ, Hatay milletvekilleri Birol Ertem ve Serkan Topal'dan oluşan CHP heyeti, IŞİD tarafından Suriye'den atılan roketlerin hedefi olan Kilis'te incelemelerde bulundu.

İlk olarak esnafı ziyaret eden heyet, daha sonra Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Severgül ile görüştü.

Sputnik’in haberine göre, Kilis halkının derdinin anlaşılması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Güney sınırımızda yaşanan olaylar maalesef Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Sınırımız kevgire döndü. Suriye politikası baştan sona yanlıştı ve sonunda çöktü. Bunu bu noktaya getirenler utansın. Kilis sürekli vuruluyor ama bu sorun edilmiyor. Peki, ne sorun edilecek, ne olması lazım? 22 kişi ölmüş, 220 kişinin mi hayatını kaybetmesi gerekiyor. Kentte her partiden insanların gelmesi gerekiyor. Hükümete buradan bir çağrımız var; Kilis'e önem verin. Kilis, Türkiye'nin bir kenti. Suriye'nin, Irak'ın bir kenti değil. Bizim burada halkın can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Sınırlarımızı korumamız ve halkın buraya dönüşünü normalleştirmemiz gerekiyor. Böyle 3-5 ay daha giderse kentte nüfus kalmayacak. Bizim bu terör sorununu dikkate almamız, ciddiye almamız ve onunla mücadele etmemiz gerekiyor."

“TSK’ya yetki verilirse

kentin güvenliği 24 saatte sağlanır”

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek de iktidarın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) Kilis'in güvenliğini sağlama emrinin verilmesi durumunda askerin kentin güvenliğini 24 saatte sağlayacağını ancak siyasi iktidarın bu emri vermediğini illeri sürdü.

Kilis'in, yanlış politikalar sonucunda bu tehditleri yaşadığını vurgulayan eden Çiçek, "Son dönemde medyaya da yansıdı özel kuvvetlerin ve TSK'nın bölgedeki hassasiyeti arttı. Bundan sonra bu sıkıntıyı yaşamamak için Kilislilerle beraber bu duyarlılığı sürdüreceğiz. TSK'ya da ülkeyi yönetenlere de Kilis'te bir an önce güvenliği sağlamaları çağrısında bulunuyoruz. Bunu sağlayamayan hükümetin hiçbir siyasi iddiası olamaz" ifadelerini kullandı.